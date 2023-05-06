مايكروسوفت تتيح استخدام "Bing Chat" من دون قائمة انتظار

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أتاحت شركة مايكروسوفت محركها البحثي الحواري "بينغ شات" لعموم المستخدمين، حيث رفعت شرط التسجيل في قائمة الانتظار، بحيث يمكن للجميع الآن الاستمتاع بمزايا المحرك البحثي الذكي سواءً على متن موقع الويب عبر متصفح "إيدج" أو من خلال تطبيق بينج للهواتف الذكية.وبحسب مقطع فيديو نشرته الشركة على "يوتيوب"، فإن المستخدمين بمجرد تسجيل دخولهم عبر متصفح "إيدج" أو تطبيق بينج بحسابهم لدى مايكروسوفت، سيكون لديهم إمكانية الوصول لكامل مزايا "بينج شات" الذكية، للتعامل مع النصوص والبحث الحواري وكذلك إنشاء الصور.وأشارت مايكروسوفت إلى أن عدد مستخدمي "بينغ" يومياً تجاوز 100 مليون مستخدم، كما زاد معدل تحميل تطبيق بينج للهواتف الذكية إلى 4 أضعاف منذ إطلاق "بينج شات" في فبراير الماضي من العام الحالي.كما أعلنت الشركة، في بيان رسمي، عن تطوير مزايا البحث بالصور داخل "بينج شات"، حيث أصبح بإمكان المستخدمين البحث بالنصوص والصور معاً، إلى جانب إمكانية إنشاء محتوى بصري متنوع، بحيث يمكن للمستخدم أن يطلب الإجابة على أسئلته في صورة رسوم بيانية توضيحية.كذلك طورت مايكروسوفت قدرات محركها لإنشاء الصور "Image Creator"، والذي يسمح لمستخدميه بإنشاء الصور من خلال الأوامر النصية، وأصبح بعد التحديث الجديد قادراً على فهم 100 لغة من اللغات الطبيعية التي يستخدمها العالم.ويستطيع "بينج" التعامل مع الصور بشكل احترافي نظراً إلى أنه مبني على أحدث إصدار من نموذج "أوبن إيه آي" اللغوي المتطور "GPT-4" منذ لحظة إطلاقه في فبراير، أي قبل إطلاقه رسمياً في نهاية آذار.من المزايا التي أضافتها الشركة إلى محرك البحث الذكي أيضاً هو تخزين سجل جلسات المحادثات الخاصة بالمستخدم مع"بينج شات"، بحيث يمكن للمستخدم الرجوع إليه في أي وقت.كما أوضحت الشركة أنها تستهدف كذلك استخدام المحادثات السابقة لتطوير الإجابات التي سيحصل عليها المستخدم مستقبلاً عندما يقوم بالتفاعل مع "بينج شات" في أية جلسات بحثية حوارية، ليحصل على إجابات أفضل على تساؤلاته وما يبحث عنه بشكل مباشر.وأعلنت مايكروسوفت كذلك خطتها لبدء تقديم إضافات جديدة لإثراء المعلومات والتجارب التي يحصل عليها المستخدم مع "بينغ شات"، وذلك من خلال شراكاتها مع العديد من الشركات ومقدمي الخدمات.وتتمثل تلك الإضافات فيما أطلقت عليه مايكروسوفت اسم "Actions"، والتي تسمح للمستخدم بأن يقوم بتنفيذ ما يرغب في القيام به دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع الويب مغادراً "بينج شات".وضربت الشركة أمثلة لذلك بخدمة "OpenTable"، والتي تسهل على المستخدم طلب حجز طاولة في مطعم عبر "بينغ شات"، أو كذلك البحث عن أي محتوى وتشغيله عبر خدمة "Apple TV"، وكذلك البحث عن إجابات للأسئلة المعقدة عبر خدمة "Wolfram Alpha".وتلك الخطوة ستتحول بمحرك "بينغ شات" إلى منصة متكاملة يمكن للمطورين تضمين خدماتهم بداخلها، مما سيساعدهم على الحصول على مستخدمين جدد لخدماتهم، إلى جانب أن ذلك سيثري تجربة المستخدمين في البحث، وذلك سيدعم موقف خدمة مايكروسوفت للبحث الحواري الذكي أمام منصة أوبن إيه آي "ChatGPT"، والتي قدمت الشهر الماضي ميزة الإضافات كذلك.كذلك رفعت مايكروسوفت النقاب عن تحديثات جديدة كليا لمتصفحها للويب "Edge"، حيث طورت الشركة من مزايا "بينغ شات" بداخل إيدج، فأصبح بإمكان مستخدميه الحصول بسهولة على نسخة من محادثاتهم مع "بينج شات" مما يسهل عليهم تحريرها بشكل أكثر فاعلية في تطبيقات تحرير المستندات مثل مايكروسوفت وورد، وكذلك إمكانية مشاركة تلك المحادثات في صورة نصية على أي منصات تواصل اجتماعي.وتقدم مايكروسوفت أيضاً عبر إيدج المطور إمكانية تلخيص النصوص الطويلة بشكل سلس ومباشر، وذلك من خلال وجود محرك البحث الحواري الذكي "بينغ شات" مباشر في القائمة الجانبية داخل المتصفح.