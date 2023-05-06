إقبال كبير على شبكة "بلو سكاي".. وسعر الدعوة يصل إلى 6900 دولار

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شهدت شبكة "بلو سكاي" الاجتماعية اهتماماً كبيراً في سوق الشبكات الاجتماعية، إذ يسعى الجميع للحصول على دعوة للانضمام إليها، وما زالت الشبكة الاجتماعية الجديدة غير متاحة للانضمام إلا من خلال الدعوات فقط.ووفقاً لتقرير نُشر على موقع "تيك كرانش"، فإن بعض المستخدمين يعرضون دعوات الانضمام إلى "بلو سكاي" للبيع على موقع "إيباي"، ويتراوح سعر الدعوة الواحدة بين 100 دولار و6900 دولار.وتم إطلاق تطبيق الشبكة الاجتماعية "بلو سكاي" على متاجر أندرويد بلاي ستور وآب ستور لأجهزة أبل المحمولة.ووفقاً للموقع الرسمي للشبكة، يتجاوز عدد مستخدميها الآن 50 ألف مستخدم. وتعتمد الشبكة الاجتماعية الناشئة على نهج لامركزي في تخزين بيانات المستخدمين، مما يسمح لأي شخص بإنشاء خوادم لاستضافة جزء من المنصة الاجتماعية، وتحديد قواعد الرقابة على المحتوى ونوعيته.وتقدم "بلو سكاي"، تجربة مشابهة لتجربة شبكة تويتر الاجتماعية، وهذا يعود جزئياً لأن جاك دورسي، مؤسس تويتر، يعد أحد مؤسسي "بلو سكاي" التي تم إطلاقها كمشروع جانبي في 2019.وتتيح الشبكة الاجتماعية الجديدة للمستخدمين إمكانية نشر التغريدات النصية والصور والفيديوهات، وفتح مناقشات حول تلك التغريدات بشكل مرتب تباعاً بشكل رأسي، مما يشبه إلى حد كبير شبكة تويتر الاجتماعية.وعلى الرغم من تشابه الأسلوب العام، يتميز الاختلاف الجوهري بأنه يتم إطلاق المنشورات على الشبكة الجديدة باسم "سكييتس Skeets"، مستوحى من "تويتس Tweets" في تويتر.وشهدت "بلو سكاي" توافد العديد من المشاهير والمؤثرين ونجوم هوليوود والسياسيين، بما في ذلك عضوة مجلس النواب الأميركي أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي يتابعها أكثر من 13 مليون شخص على تويتر، وجيمس جان، المخرج الشهير لسلسلة أفلام "حراس المجرة"، وكذلك مجموعة من نجوم الفيلم، مثل شون جان وبوم كليمينتيف وجينيفر هولاند وستيف آجي.وأفادت دراسة إحصائية قامت بها مؤسسة data.ai للتطبيقات، بأن تطبيق منصة "بلو سكاي" حصد 375 ألف تحميلاً على متجر أبل، محققاً أعلى معدل تحميل في يوم واحد بلغ 66 ألف تحميل في 15 أبريل.وعلى الرغم من عدم تمكن المؤسسة من الحصول على إحصائيات واضحة حول تحميلات تطبيق "بلو سكاي" على متجر جوجل بلاي، إلا أن التطبيق وصل إلى المركز الثالث في اليابان في مجال تحميلات تطبيقات التواصل الاجتماعي في نهاية نيسان.