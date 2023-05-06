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تكنولوجيا وعلوم
خدمة Passkeys تصل إلى حسابات غوغل
Lebanon 24
06-05-2023
|
08:00
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أعلنت شركة غوغل إطلاق ميزة مفاتيح المرور الأمنية "Passkeys" لحسابات المستخدمين، حيث يمكن استخدام بصمات الأصابع والوجه أو كود PIN القصير، كبديل لكلمات المرور التقليدية والمصادقة الثنائية.
وستكون الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام Android 9 والأحدث وكذلك هواتف iPhone التي تعمل بنظام iOS 16، بحسب بيان رسمي.
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ويمكن للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم على خدمات غوغل المختلفة، باستخدام هذه الميزة الجديدة.
وكانت شركات غوغل وأبل ومايكروسوفت أطلقت تقنية "مفاتيح الدخول" الأمنية في عام 2021، بهدف تعزيز خصوصية مستخدمي أجهزتهم وخدماتهم الرقمية.
وتقوم هذه التقنية على تقنية "فيدو"، حيث يتم استخدام بصمات الوجه والأصابع أو أكواد قصيرة PIN كوسيلة لتأمين حسابات المستخدمين.
ويتم تخزين هذه المفاتيح على أجهزة المستخدمين مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية، وبالتالي يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلى حسابه بسهولة وأمان من دون الحاجة إلى كتابة كلمات مرور.
وقامت غوغل بإضافة ميزة مفاتيح المرور إلى متصفحها كروم في كانون الأول من العام الماضي.
المصدر: الشرق
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