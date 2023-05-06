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تكنولوجيا وعلوم
بعضها كهربائية.. سيارات متطورة تظهر في الأسواق الروسية هذا الشهر
Lebanon 24
06-05-2023
|
14:00
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بالإضافة إلى مركبات لادا و"موسكفيتش" الجديدة ستظهر في الأسواق الروسية في أيار الجاري عدة نماذج من المركبات الأنيقة والمتطورة.
ومن أبرز المركبات التي سيكشف عنها في روسيا الشهر الجاري ستكون سيارة "آتوم" الكهربائية المطورة محليا، والتي ستظهر نماذجها الأولية قريبا.
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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة تنتمي للفئة "B" من مركبات السيدان المتوسطة الحجم، وستأتي بطول 3 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين محوري عجلاتها 251 سم، وستحصل على بطارية تكفيها لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.
كما ستطرح علامة Hongqi الصينية في روسيا الشهر الجاري عدة نماذج من سياراتها المميزة، وستباع هذه المركبات من خلال وكلاء شركة FAW.
أما شركة BAIC فستطرح في روسيا الشهر الجاري نموذجين من السيارات هما X35 التي ستأتي بهيكل كروس أوفر، وسيارة السيدان U5 Plus الجديدة.
وستظهر في روسيا الشهر الجاري أيضا سيارة Kaiyi X3 الجديدة أيضا والتي بنيت على منصات مركبات Chery Tiggo 4، وستأتي هذه السيارة بمحرك بعزم 114 حصانا، كما ستطلق منها نسخة Pro مزودة بمحرك بعزم 147 حصانا. (روسيا اليوم)
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