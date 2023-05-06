سامسونغ تصلح أهم عيوب غالاكسي زد فولد 5

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انتشرت شائعات عن تغييرات كبيرة في التصميم لهاتف غالاكسي زد فولد 5، وشارك المسرب الموثوق OnLeaks الآن ما يشبه عروض المنتجات الرسمية وأبعاد هاتف سامسونغ القابل للطي القادم، مع إصلاح أهم عيوب الإصدارات السابقة.وفي حين أن التصميم الأساسي لا يزال متطابقاً تقريباً مع غالاكسي زد فولد 4، يبدو أن أكبر تغيير هو التصميم المفصلي والسُمك الإجمالي للجهاز.ويصل عرض الجيل الحالي من سامسونج إلى 15.8 مم في حالته المطوية، واستخدامه بيد واحدة يعد تمريناً بحد ذاته. ولكن وفقاً للتسريب، تمكنت سامسونغ من خفض السمك إلى 13.4 مم، وهو إنجاز ملحوظ، عندما يتعلق الأمر بالهندسة الدقيقة للهاتف القابل للطي.وفي حين أن الهاتف الأقل نحافة قد يكون مريحاً من وجهة نظر بيئة العمل، إلا أنه يأتي بتكلفة أيضاً. وتعمل الهواتف القابلة للطي بالفعل على نفاد المساحة الداخلية، كما أن تقليل السُمك يقلل فقط من مساحة التنفس الداخلية للبطارية وأجهزة الإدارة الحرارية. وتشير التسريبات إلى أن البطاريتين الموجودتين داخل غالاكسي زد فولد 5 يمكن استبدالهما بسهولة، ولكن لا توجد معلومات محددة بشأن سعة البطارية الخام.وبفضل الآلية المعاد تصورها، من المحتمل أن يكون نصفا الجهاز متماثلين مع بعضهما البعض، إذا كانت عمليات العرض دقيقة، وسيضمن ذلك عدم وجود فجوة بين كل نصف من الهاتف، وكانت هذه الفجوة مصدر قلق كبير لأنها سمحت للجسيمات السائلة والصلبة بالتسلل إلى الفجوة، ما جعلها عرضة للتلف المادي.وتقوم سامسونغ بشحن ذراع وساق لاستبدال لوحة OLED القابلة للطي على هواتفها القابلة للطي، لذلك يجب أن يكون مصدر ارتياح كبير للمشترين أن غالاكسي زد فولد 5 سيوفر حماية كبيرة من التلف المادي بسبب الفجوة المفتوحة.ومن المتوقع أن تستخدم شركة سامسونغ أحدث إصدار من شريحة Snapdragon 8 Gen SoC من Qualcomm في هاتفها القابل للطي التالي، وهناك أيضاً حديث حول ترقية الكاميرا الرئيسية التي ستسمح أيضاً بالتقاط فيديو بدقة 8K. وبحسب ما ورد تتطلع الشركة إلى ترقيات محرك الاهتزاز أيضاً، جنباً إلى جنب مع كاميرا محسّنة أسفل الشاشة وتجعد في الشاشة يكون أقل وضوحاً للعين المجردة، بحسب موقع سلاش غير.