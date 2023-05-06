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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تُدمج قريباً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث
Lebanon 24
06-05-2023
|
23:00
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، نقلاً عن وثائق بأن غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأيسر استخداماً وأكثر خصوصية وإنسانية"، مع التركيز على خدمة الشباب حول العالم.
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تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي شعبية سريعة، ما يسلط الضوء على أحد التقنيات التي ربما تغير تماماً أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.
وذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقاً تقليدياً لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء،" مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق غوغل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم (ماجي).
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