Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تُدمج قريباً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث

Lebanon 24
06-05-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1064052-638190067468607166.jpg
Doc-P-1064052-638190067468607166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، نقلاً عن وثائق بأن غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأيسر استخداماً وأكثر خصوصية وإنسانية"، مع التركيز على خدمة الشباب حول العالم.
Advertisement

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي شعبية سريعة، ما يسلط الضوء على أحد التقنيات التي ربما تغير تماماً أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.
وذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقاً تقليدياً لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء،" مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق غوغل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم (ماجي).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2023-05-07
02:00 | 2023-05-07
16:00 | 2023-05-06
14:00 | 2023-05-06
11:00 | 2023-05-06
08:00 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website