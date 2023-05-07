وأخيراً فيديو للهاتف المنتظر من "غوغل" القابل للطي.. وهذه أبرز مواصفاته

تستعد "غوغل" لعرض هاتفها القابل للطي "بيكسل فولد" هذا الأسبوع ضمن فعالية خاصة بها باسم Google I/O 2023.

ولم تكشف "غوغل" عن مواصفات الهاتف القابل للطي، إلا أن مقطع فيديو ترويجيا قصيرا عرض الجهاز الشبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد.

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وفي وقت سابق، ذكرت "سي إن بي سي" أن "بيكسل فولد" سيأتي بشاشة قياس 5.8 إنش، قابل للطي بحيث تصبح مساحة العرض مساوية لجهاز لوحي 7.6 بوصة.

وبحسب موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، سيدعم الهاتف معالجا من نوع Google Tensor G2، وستحرص "غوغل" على إضافة مفصل سيكون الأكثر متانة في عالم الهواتف القابلة للطي.

وعن عمر البطارية، تقول تسريبات إنها ستكون قادرة على جعل الهاتف يعمل لـ24 ساعة، أو 72 ساعة في وضع الحفظ الأقصى للطاقة. (سكاي نيوز)