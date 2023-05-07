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تكنولوجيا وعلوم

إنجاز عربي جديد.. أول رائدة سعودية إلى الفضاء

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:00
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أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة "ناسا" الأميركية عن موعد إطلاق مهمة الفضاء التاريخية السعودية بإرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الدولية.
وقالت "ناسا للعمليات الفضائية" في تغريدة لها إن ما يعرف بعملية "أكسيوم ميشن 2" (AX-2) ستنطلق في 21 أيار المقبل.
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وسيتم الإطلاق في حدود الساعة الخامسة و37 دقيقة عصرا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (منتصف الليل و37 دقيقة بتوقيت الرياض).
 
وستقل المركبة الفضائية الرائدة السعودية ريانة برناوي، وهي باحثة في سرطان الثدي، حيث ستقوم بمهمة مع رائد الفضاء علي القرني، كجزء من طاقم AX-2.


وفي محطة الفضاء الدولية، سيلتقون مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يقوم حاليا بأول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي. 
 
وستكون على متن المركبة أيضا بيجي ويتسون، رائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا والتي ستقوم برحلتها الرابعة إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، رجل الأعمال من ولاية تينيسي.
وتلقت البعثة موعد إطلاقها الرسمي الشهر الماضي، حيث أعلن مسؤولو "أكسيوم سبيس" وناسا أنها ستتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 8 أيار ولكن قبل أيام قليلة، تم الإعلان عن تأجيل الإطلاق. (روسيا اليوم)
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