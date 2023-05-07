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تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تنافس "آبل" بساعة ذكية جديدة

Lebanon 24
07-05-2023 | 08:00
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تستعد موتورولا لإطلاق ساعة جديدة من المتوقع أن تكون منافسة قوية لساعات آبل الذكية.
وتبعا لأحدث التسريبات ستحصل الساعة على هيكل مستطيل الشكل بأبعاد (46.5/38/12.3) ملم، وزنه 45 غ، ومحمي من الماء وفق معيار 5 ATM، ومحاط بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم.
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أما الشاشة فيها فستكون من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، دقة عرضها (348/441) بيكسل، معدل سطوعها 316 شمعة/م تقريبا.

وستعمل الساعة بنظام Moto Watch OS، وستكون قادرة على التعامل مع أجهزة أندرويد وiOS، كما ستجهّز بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.


ويمكن إقران هذه الساعة مع الهواتف والأجهزة الذكية بسرعة بفضل تقنيات "بلوتوث5.3" الموجودة فيها، فضلا عن تزويدها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 355 ميلي أمبير تعمل لعدة أيام بالشحنة الواحدة.
 
 
أما سعر هذه الساعة في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 150 يورو. (روسيا اليوم)
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