Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سقط من ارتفاع 14 ألف قدم.. هذا ما حلّ بجهاز "آيفون"

Lebanon 24
07-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1064288-638190773019265752.jpg
Doc-P-1064288-638190773019265752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو على "تيك توك" لحظة سقوط هاتف "آيفون" من جيب صاحبه، الذي كان يمارس رياضة القفز المظلي على ارتفاع 14 ألف قدم (4267 متر)، ليصل إلى الأرض بأمان.

وسقط الجهاز على جانبه في حقل عشبي ناعم موحل، وكان مكان السقوط هذا أحد أسباب نجاة الهاتف من التحطم.
Advertisement
 
 
كما ساعد الغلاف المتين الذي تم استخدامه في حماية الجهاز، والذي يبدو أنه كان قادراً على امتصاص الصدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها آيفون من السماء وينجو، فعلى مدار أسبوع واحد في عام 2018، سقط جهازا "آيفون" من ارتفاعات وصلت إلى 450 قدماً (137 متر) و1000 قدم (304 متر) من أيدي أصحابهما قبل أن يهبطا مرة أخرى على الأرض.

أيضاً، سقط هاتف "آيفون 7 بلاس" بعد أن فقدت امرأة كانت في رحلة في أورلاندو قبضتها على الهاتف، وعندما سقط الهاتف من ارتفاع 450 قدماً، سجل مقطع فيديو لهبوطه السريع.

وخلال نفس الأسبوع، استأجرت امرأة وصديقتها طائرة قديمة ذات سطحين للقيام برحلة لمشاهدة معالم المدينة. وعلى ارتفاع 1000 قدم تقريباً، سقط جهاز آيفون من يديها بسبب هبوب رياح. وعندما هبطت الطائرة، استخدمت تطبيق Find My لتحديد موقع جهازها الذي هبط بأمان دون خدش على العشب، بحسب موقع "فون أرينا".
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-05-07
14:00 | 2023-05-07
08:24 | 2023-05-07
08:00 | 2023-05-07
07:00 | 2023-05-07
05:00 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website