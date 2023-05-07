سقط من ارتفاع 14 ألف قدم.. هذا ما حلّ بجهاز "آيفون"

أظهر مقطع فيديو على "تيك توك" لحظة سقوط هاتف "آيفون" من جيب صاحبه، الذي كان يمارس رياضة القفز المظلي على ارتفاع 14 ألف قدم (4267 متر)، ليصل إلى الأرض بأمان.



وسقط الجهاز على جانبه في حقل عشبي ناعم موحل، وكان مكان السقوط هذا أحد أسباب نجاة الهاتف من التحطم.

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كما ساعد الغلاف المتين الذي تم استخدامه في حماية الجهاز، والذي يبدو أنه كان قادراً على امتصاص الصدمة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها آيفون من السماء وينجو، فعلى مدار أسبوع واحد في عام 2018، سقط جهازا "آيفون" من ارتفاعات وصلت إلى 450 قدماً (137 متر) و1000 قدم (304 متر) من أيدي أصحابهما قبل أن يهبطا مرة أخرى على الأرض.



أيضاً، سقط هاتف "آيفون 7 بلاس" بعد أن فقدت امرأة كانت في رحلة في أورلاندو قبضتها على الهاتف، وعندما سقط الهاتف من ارتفاع 450 قدماً، سجل مقطع فيديو لهبوطه السريع.



وخلال نفس الأسبوع، استأجرت امرأة وصديقتها طائرة قديمة ذات سطحين للقيام برحلة لمشاهدة معالم المدينة. وعلى ارتفاع 1000 قدم تقريباً، سقط جهاز آيفون من يديها بسبب هبوب رياح. وعندما هبطت الطائرة، استخدمت تطبيق Find My لتحديد موقع جهازها الذي هبط بأمان دون خدش على العشب، بحسب موقع "فون أرينا".