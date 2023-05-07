"غوغل" تعلن عن هاتفها الجديد القابل للطيّ

أكّدت "غوغل" أنّها ستقدّم هاتفها الجديد القابل للطيّ (بكسل فولد) خلال حدث "Google I/ O 2023" الأسبوع المقبل، إلا أنّها لم تكشف عن المزيد من مميّزات الجهاز، وفق ما أورد موقع "ذا فيرج" التقني.

ونشرت الشركة مقطع فيديو قصيراً، أظهر شاشة خارجيّة بالحجم الكامل على هاتف يفتح بشكل مشابه لأجهزة "سامسونغ"، "غالاكسي زي فولد"، مع كاميرا خلفيّة مشابهة لأجهزة "بكسل" الأخرى.

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وسبق لـ"سي أن بي سي" أن أفادت الشهر الماضي بأن "بكسل فولد" سيكون بمقاس 5,8 بوصات، وبمقاس جهاز لوحيّ (7,6 بوصات) عندما يُفتَح، بل يُقال إنه سيشتمل على معالِج "Google Tensor G2"، ويزن 10 أونصات، ولديه "المفصّلة الأكثر متانة في الهواتف القابلة للطيّ"، وقد يزيد سعره عن 1700 دولار.







في هذا الإطار، أشار "ذا فيرج" إلى أنّه كان من المتوقّع رؤية الهاتف العام الماضي، لكن الإعلان عنه في حدث "غوغل" لم يتمّ، ولم تتوقّف الشائعات حول إطلاقه منذ ذلك الحين.