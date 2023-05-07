محرك بحث يستهدف جيل الشباب من غوغل

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ذكرت وثائق داخلية، حصلت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "غوغل" تخطط لجعل محرك البحث الخاص بها "مرئياً ومخصصاً وشبيهاً بالبشر"، مع التركيز على فئة الشباب في جميع أنحاء العالم.وبحسب الصحيفة، فإن التغيير سيشمل إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل القدرة على توليد المحتوى لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإضافة فيديوات قصيرة لمحرك البحث أيضاً. ورداً على عملية البحث، قد يتم حث المستخدمين في كثيرٍ من الأحيان على طرح أسئلة متابعة أو مشاهدة عناصر فيديو شبيهة بمقاطع "تيك توك".وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواجه فيه "غوغل" منافسة جديدة من "تيك توك". فيستخدم المزيد من الشباب المنصة الشهيرة للبحث عن معلومات حول مواضيع مختلفة. وكانت "غوغل" قد بدأت في شهر أيلول الماضي، بتسليط الضوء على مقاطع الفيديو القصيرة في محرك البحث.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الشهر الماضي أن "غوغل" تعمل على محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يهدف إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وأكثر حوارية مع توقعات لاحتياجات المستخدمين.