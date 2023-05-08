Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

باستخدام تقنيات متقدمة.. علماء يصورون ثقباً أسود أثناء التهامه نجماً "هو الأقرب إلى الأرض"

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1064456-638191290352030562.jpg
Doc-P-1064456-638191290352030562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء الفلك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ثقبا أسود جديدا هو الأقرب إلى الأرض، وتمكنوا من تصويره باستخدام تقنيات متقدمة وهو "يلتهم" نجما كان يعبر من أمامه.
ويقع الثقب WTP14adbjsh في مجرة NGC 7392 على بعد حوالي 137 مليون سنة ضوئية من الأرض.
Advertisement
وتم اكتشاف الثقب باستخدام البحث في نطاق الأشعة تحت الحمراء، مما أظهر أن مسوحات الأشعة السينية التقليدية والمسوحات البصرية قد تفوت مثل هذه الأحداث بسبب سحب الغبار الناتجة عنها.
ويقول موقع Sci Tech Daily إن مثل هذا الحدث يتكرر مرة واحدة كل 10000 سنة أو نحو ذلك، حيث "يضيء مركز المجرة بينما يمزق ثقبها الأسود الهائل نجما عابرا".
وقال الباحثون وفقا للموقع، إن الثقب الأسود تشكل في "مجرة شابة لا تزال تكون النجوم" على عكس غالبية الثقوب السوداء التي تحدث في المجرات المستقرة.
واعتقد العلماء إن "مثل هذه الأحداث الكونية تحدث بكثرة، لكن الباحثين كانوا يفوتونها بسبب التقنيات التي استخدموها سابقا".

ويطلق اسم المجرات "الزرقاء" على المجرات "الشابة" المكونة للنجوم، وهي مختلفة عن المجرات الحمراء التي توقفت عن إنتاج نجوم جديدة. (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-05-08
23:00 | 2023-05-07
16:00 | 2023-05-07
14:00 | 2023-05-07
11:00 | 2023-05-07
08:24 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website