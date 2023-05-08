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تكنولوجيا وعلوم

يعتمد على الذكاء الاصطناعي.. بايدو تستعد لإطلاق هاتفها الأول

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:00
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تستعد شركة بايدو الصينية لإطلاق أول هواتفها الذكية في سوق الموبايل الصيني، حيث سيعتمد الهاتف في المقام الأول على تقديم مزايا ذكية تستخدم إمكانيات قطاع "شاودو" لفهم وتحليل الأوامر الصوتية، وفق "بلومبرغ".
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قطاع Xiaodu في بايدو متخصص في تطوير المنتجات الذكية العاملة بنظام تشغيل ذكي DuerOS، تصنفه الشركة بأنه نظام حواري يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقوم عليه منتجاتها من مكبرات صوتية وشاشات ذكية كجزء من منظومتها لأجهزة المنازل الذكية.

ويعد قطاع "شاودو" منافساً قوياً لقطاعات متخصصة في تطوير الأجهزة المنزلية الذكية، مثل قطاع أليكسا بأمازون وقطاع "غوغل هووم" في غوغل.

يُذكر أنا بايدو دخلت سوق الأنظمة الذكية بشكل قوي وكانت ضمن أوائل الشركات الصينية التي تحاول منافسة منصة ChatGPT المطورة من جانب شركة "أوبن إيه آي"، حيث قدمت الشركة الصينية روبوتها البرمجي Ernie Bot في آذار.
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