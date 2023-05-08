"ميتا" تروج لإعلانات الواقع المعزز داخل مقاطع Reels على إنستغرام وفيسبوك

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أعلنت شركة "ميتا" عزمها تقديم محتوى إعلاني أكثر تفاعلية عبر الفيديوهات القصيرة "رييلز" Reels، والقصص على منصة فيسبوك عبر إتاحة الواقع المعزز داخل الإعلانات.وأوضحت الشركة خلال ملتقى NeFronts الإعلاني الذي تنظمه مؤسسة IAB الإعلانية، أن الشكل الجديد للإعلانات يسمح للعديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل مثل "سيفورا"، وكذلك علامات الإكسسوارات والأناقة التجارية مثل Tiffany & Co بتقديم تجارب غنية للجمهور من خلال إعلانات الواقع المعزز (AR)، بحيث يمكن للزبائن تجربة المنتجات الجديدة قبل شرائها من خلال مؤثرات بصرية على شاشات هواتفهم.وأكدت الشركة في بيان أنها تعمل على تطوير تحديثات جديدة لإعلانات "ريلز"، مشيرة إلى أن الشركات المعلنة يمكنها التعامل مع شركاء لقياس مدى فاعلية الحملات الإعلانية على موقع فيسبوك.واعتبر خبراء أن خطوة "ميتا"، هي محاولة من جانب الشركة لمنافسة شركة "سناب" في سوق الواقع المعزز، خاصة أنها تقدم عبر شبكة "سناب شات" الاجتماعية العديد من المزايا التجارية المعتمدة على تقنية الواقع المعزز لميزة Snapchat Lenses، إضافة إلى تقديمها خدمة مساعدة الشركات والعلامات التجارية على استخدام تقنية الواقع المعزز، لتقديم محتوى مميز عبر مواقع الويب والتطبيقات الذكية من خلال أدوات قطاع سناب لقطاع الأعمال.كانت "ميتا" قدمت سابقاً إعلانات بتقنية الواقع المعزز على فيسبوك و إنستجرام في المساحة العامة لعرض المحتوى Feed، وداخل القصص على إنستجرام.وأوضحت الشركة الأميركية أن هذا النوع من الإعلانات حقق أهدافه تجاه الجمهور المستهدف في الفئة العمرية بين 18و 24 عاماً بنسبة 87% أعلى من الإعلانات التقليدية.واستعرضت "ميتا" الشكل الإعلاني الجديد لأحد منتجات شركة "سيفورا" والذي يتيح لمستخدمي فيسبوك، تجربة المنتج على البشرة من خلال مؤثر للكاميرا.وأضافت "ميتا" شكلاً جديداً لعرض الإعلانات مباشرة داخل الفيديوهات القصيرة ما يجعل الإعلانات أكثر تفاعلية، من خلال إفساح المجال أمام المعلنين لاستخدام أزرار تفاعلية أكبر، ما يدفع المستخدمين أكثر نحو الضغط عليها للشراء أو التعرف أكثر على المنتجات.وبدأت الشركة تقديم شكل إعلانات جديد يسهل على المستخدم تصفح العديد من الصور لعدة منتجات داخل الإعلان الواحد، وبالتالي يجعل الإعلان أكثر تأثيراً من ذي قبل، إذ كان في السابق يقدم رابطاً واحداً فقط لصفحة منتج ما أو الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للمعلن.