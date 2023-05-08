تحذيرٌ عاجل لمستخدمي "واتساب".. انتبهوا من هذه الأرقام!

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق التواصل الفوري "واتساب" من تعرضهم لمحاولات احتيال من أرقام دولية، وهو أمر يظهر أن التطبيق بات مجدداً وسيلة في أيدي المحتالين في العالم الافتراضي.



وذكرَ موقع "مينت" الإخباري أن المحتالين يستخدمون "واتساب" مرة أخرى للإيقاع بمستخدمي التطبيق، وقد اشتكى عددٌ من المستخدمين من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة منها:

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- إثيوبيا (251+)

- ماليزيا (60+)

- إندونيسيا (62+)

- كينيا (254+)

- فيتنام (84+) وذكرَ موقع "مينت" الإخباري أن المحتالين يستخدمون "واتساب" مرة أخرى للإيقاع بمستخدمي التطبيق، وقد اشتكى عددٌ من المستخدمين من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة منها:- إثيوبيا (251+)- ماليزيا (60+)- إندونيسيا (62+)- كينيا (254+)- فيتنام (84+)

إلا أنه في الوقت نفسه، فإنّ مقدمات الأرقام هذه لا تعني بالضرورة أن يكون المحتالون قد أجروا المكالمات أو بعثوا الرسائل من هذه الدول، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المكالمات الخاصة بواتساب يمكن أن تجرى عبر الإنترنت. مع هذا، فإنه بوسع المحتالين أيضاً شراء الأرقام الدولية من وكالات في هذه الدولة أو تلك.



وكشف العديد من المستخدمين في موقع التدوين المصغر "تويتر" عن تعرضهم لمحاولات احتيال عبر "واتساب"، مثل مستخدمي هندي قال إنها تلقى 3 مكالمات من إندونيسيا.



ماذا يفعل المستخدمون في حال تلقوا هذه المكالمات؟



يفضل في الوقت الراهن تجاهل هذه المكالمات وعدم الرد عليها، وبوسعهم أيضا حظر أصحاب هذه المكالمات والإبلاغ عنها.