كيف تحظرُ شخصاً ما على "سناب تشات"؟ إليك الطريقة

تشبه منصة سناب تشات التطبيقات الأخرى مثل إنستغرام وفيسبوك، حيث تسمح لك بنشر المحتوى علناً أو مشاركته فقط مع أصدقائك، وإذا سمحت لأي شخص على سناب تشات بالاتصال بك، فقد تتلقى رسائل من أشخاص لا تعرفهم أو لا ترغب في التفاعل معهم.

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وهناك طرق للتعامل مع هذه التفاعلات مثل تجاهلها، ولكن هناك خيارات أخرى، مثل الكتم وإيقاف تشغيل إشعارات الرسائل الجديدة، وإزالة الشخص من قائمة الصداقة، وإذا كنت ترغب في قطع كل سبل التواصل مع مستخدم ما، فإن الحل الوحيد هو حظره. وهناك طرق للتعامل مع هذه التفاعلات مثل تجاهلها، ولكن هناك خيارات أخرى، مثل الكتم وإيقاف تشغيل إشعارات الرسائل الجديدة، وإزالة الشخص من قائمة الصداقة، وإذا كنت ترغب في قطع كل سبل التواصل مع مستخدم ما، فإن الحل الوحيد هو حظره.

وفي ما يلي كيفية حظر شخص ما على سناب تشات، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

- افتح سناب تشات واسحب لليمين للانتقال إلى شاشة الدردشة.

- ابحث عن الشخص في الدردشة واضغط مطولاً على اسمه.

- اضغط على إدارة الصداقة.

- اضغط على حظر.

- اضغط على حظر مرة أخرى في القائمة المنبثقة.

إذا لم تتمكن من العثور على الشخص في الدردشة، فيمكنك النقر فوق زر البحث في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق والبحث عن اسمه أو اسم المستخدم. اضغط مع الاستمرار على اسمه واتبع نفس الخطوات.



وإذا كنت تريد منع أي شخص لا تعرفه من مراسلتك على سناب تشات، اتبع الطريقة التالية:

- اضغط على صورة ملفك الشخصي.

- اضغط على أيقونة الترس في أعلى اليمين لفتح الإعدادات.

- قم بالتمرير لأسفل إلى عناصر التحكم في الخصوصية وحدد الاتصال بي.

- اضغط على الأصدقاء.

بمجرد الانتهاء من ذلك، لن يتمكن من الاتصال بك على سناب تشات إلا الأشخاص الذين تربطك بهم صداقة. يمكنك أيضاً تعديل إعدادات قصتك في قائمة عناصر التحكم في الخصوصية بالنقر فوق عرض قصتي وتحديد أصدقائي.



كيفية إلغاء حظر شخص ما على سناب تشات



إذا قررت إلغاء حظر شخص ما على سناب تشات، فسيكون قادراً على إرسال رسائل إليك ومشاهدة قصصك أيضاً. يُسهل تطبيق سناب تشات رؤية قائمة بجميع المستخدمين المحظورين، بحيث يمكنك اختيار الأشخاص الذين تريد إلغاء حظرهم. فيما يلي كيفية القيام بذلك:

- اضغط على صورة ملفك الشخصي على سناب تشات.

- اضغط على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا.

- قم بالتمرير لأسفل إلى عناصر التحكم في الخصوصية وانقر فوق "المستخدمون المحظورون".

- اضغط على X بجوار اسم الشخص لإلغاء حظره.