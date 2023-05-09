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تكنولوجيا وعلوم

أغطية الهاتف أثناء الشحن.. عدو البطارية الأول

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:00
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في حين أن حافظات الهواتف الذكية المصنوعة من البلاستيك والمطاط والسيليكون رائعة لامتصاص الصدمات وحماية الأجهزة من دخول السوائل إليها، إلا أنها قد تسهم في رفع درجة حرارتها لأنها تعمل كعازل يحيط بها.
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وأثناء شحن الجهاز وهو بداخل الغطاء الذي يحميه، سترتفع الحرارة المحيطة به مما قد يؤثر بشكل سلبي على سعة البطارية، لذلك من المستحسن أن ننزع غطاء الهاتف عند شحنه لتفادي المشكلة المحتملة.

وتعتبر الأغطية المصنوعة من السيليكون أفضل من الأغطية البلاستيكية أو الجلدية.

وفي المجمل تنصح شركات تصنيع الهواتف بالحفاظ على شحن البطارية بين 30 و 70 بالمئة لضمان الحصول على أفضل عمر لها.

كما يمكن أن يؤثر الشحن الزائد أو الشحن المنخفض أيضا على عمر بطارية هاتفك.

وينصح بعدم ترك الهاتف لساعات طويلة في السيارة خلال فصل الصيف لأن ذلك سيؤدي إلى تقصير عمر البطارية. (سكاي نيوز)
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