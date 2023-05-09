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تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة.. إلقاء القبض على رجل لاستخدامه ChatGPT

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:47
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في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتقلت الشرطة الصينية رجلاً بتهمة استخدام تطبيق ChatGPT لتوليد أخبار كاذبة ونشرها عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، إن مشتبها به اعتقل "لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتلفيق معلومات كاذبة وغير صحيحة".
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لفتت القضية انتباه القسم الإلكتروني بمكتب شرطة المقاطعة لأول مرة عندما اكتشفوا مقالًا إخباريًا مزيفًا ادعى أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث قطار محلي في 25 نيسان.
 
وعثر ضباط الأمن السيبراني في مقاطعة كونغ تونغ على المقال الذي تم نشره في وقت واحد من خلال أكثر من 20 حسابًا على منصة Baijiahao المحلية، وهي منصة على غرار المدونات تديرها شركة محرك البحث الصينية العملاقة بايدو.
 
وكانت بكين قد أصدرت قانونا تم تطبيقه في كانون الثاني الماضي يحكم استخدام تقنية "التزييف العميق" (Deepfake)، وتحدد هذه القوانين، التزييف العميق على أنه استخدام تقنيات كالتعلم العميق والواقع المعزز، لإنشاء نصوص وصور وصوت وفيديو وإنشاء سيناريوهات افتراضية.

وقالت الشرطة إنها تتبعت أصول المقال إلى شركة يملكها المشتبه به المدعو "هونغ"، والتي تدير منصات إعلامية شخصية مسجلة في مدينة شنتشن بمقاطعة جوانغ دونغ بجنوب الصين، وبعد حوالي 10 أيام فتش فريق من الشرطة منزل هونغ وجهاز الكمبيوتر الخاص به واحتجزوه.
 
وقال بيان الشرطة إن هونغ أدخل قصصا اجتماعية مزيفة وشائعة في الصين من السنوات الماضية في ChatGPT لإنتاج نسخ مختلفة منها بسرعة وتحميلها على حسابات Baijiahao الخاصة به.

وقالت إدارة الأمن العام في غانسو إن "هونغ" متهم بارتكاب جريمة "إثارة الخلافات والمتاعب"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات كحد أقصى، ولكن في الحالات التي تعتبر شديدة الخطورة، يمكن سجن المخالفين لمدة 10 سنوات وفرض عقوبات إضافية. (سكاي نيوز عربية) 
 
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