لأول مرة.. إلقاء القبض على رجل لاستخدامه ChatGPT

في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتقلت الشرطة الصينية رجلاً بتهمة استخدام تطبيق ChatGPT لتوليد أخبار كاذبة ونشرها عبر الإنترنت.



وقالت الشرطة في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، إن مشتبها به اعتقل "لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتلفيق معلومات كاذبة وغير صحيحة".

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لفتت القضية انتباه القسم الإلكتروني بمكتب شرطة المقاطعة لأول مرة عندما اكتشفوا مقالًا إخباريًا مزيفًا ادعى أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث قطار محلي في 25 نيسان.

وعثر ضباط الأمن السيبراني في مقاطعة كونغ تونغ على المقال الذي تم نشره في وقت واحد من خلال أكثر من 20 حسابًا على منصة Baijiahao المحلية، وهي منصة على غرار المدونات تديرها شركة محرك البحث الصينية العملاقة بايدو.