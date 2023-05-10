من بينها نظام لغوي ضخم.. غوغل تطلق منصة ذكاء اصطناعي ثورية في مؤتمرها للمطورين

كشف تقرير حديث استعدادات شركة غوغل لإطلاق مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الشركة للمطورين I/O 2023، من بينها نظام لغوي ضخم يحمل اسم PaLM 2 ويدعم 100 لغة.



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وسيقدم الجيل الجديد قدرات فائقة للتعامل مع مهام البرمجة والكتابة وكذلك العمليات الحسابية.



ووفقاً لما نشره موقع CNBC الإخباري، فإن غوغل تستعد للكشف عن نموذجها اللغوي الأحدث PaLM 2، والذي يحمل اسماً كودياً Unified Language Model، ويعد الجيل الثاني من نموذجها اللغوي الضخم PaLM والذي أطلقته لأول مرة في شباط 2022.وسيقدم الجيل الجديد قدرات فائقة للتعامل مع مهام البرمجة والكتابة وكذلك العمليات الحسابية.

ومن المتوقع أن تُصدر غوغل مفهوم جديد لأنظمتها الذكية ومزايا منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وهو "مساعدة الأشخاص على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة"، بما في ذلك "التجارب الغامرة" على متن منصتها Bard المنافسة لـ"Chat GPT" والتي أطلقتها جوجل شباط الماضي.





وكشفت المستندات المسربة أن سوندار بيتشاي، مدير غوغل، سيتحدث بشكل مباشر مع مجموعة من المطورين خلال عرضه لما تقدمه الشركة من مزايا وأنظمة ذكاء اصطناعي جديدة.

وذكر التقرير أن الشركة تخطط لمشاركة ما أنجزته على مستوى تطوير عدد من الإصدارات المتطورة من منصتها "بارد"، بما في ذلك تطوير قدراته في التعامل مع المسائل الرياضية والمنطق إضافة إلى التوسعات في إدراك وفهم اللغتين اليابانية والكورية.

وتعمل الشركة على سلسلة من طرازات "بارد" الأكثر قوة، وأهمها إصدار متعدد الوسائط يسمى "Multi-Bard"، والذي يستخدم مجموعة بيانات أكبر ويحل برامج الرياضيات ومهام البرمجة المعقدة، إضافة إلى اختبار الشركة أيضاً لإصدارات تسمى "Big Bard" و"Giant Bard".



كما تخطط غوغل للتوسع في مزايا مساعدها الذكي مع خدماتها المكتبية، والذي يحمل اسم "Workspace AI collaborator" ، حيث أنه سيصبح قادراً على إنشاء جداول البيانات وإنشاء الصور في خدمات Slides وMeet.





وأشار التقرير الجديد إلى أن محرك بحث غوغل سيحصل على مزايا ثورية جديدة تطور من تجربة المستخدمين عند البحث على الإنترنت بشكل أفضل وأكثر فاعلية، وذلك يتوافق مع ما أكده "بيتشاي" في حديث سابق مع وول ستريت جورنال. (الشرق)