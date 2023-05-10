مزايا جديدة ومتقدمة يطرحها "تويتر"... ما هي؟

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إتاحة إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق "تويتر 2.0 تطبيق كل شيء" الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.والثلاثاء، كتب ماسك في تغريدة على تويتر،"قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان من دون أن تعطيهم رقم هاتفك".وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وانستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من الأربعاء. لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا.وذكرت شركة تويتر، الأسبوع الجاري، أنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.(الحرة)