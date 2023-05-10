Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اليكم مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر

Lebanon 24
10-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1065174-638193131517622159.jpg
Doc-P-1065174-638193131517622159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه Xiaomi لتنافس فيه أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Redmi Note 12R Pro سيأتي بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (24001080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.
Advertisement

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فجاءت ثنائية العدسة بدقة (48+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه وهي قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية.


وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات التحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر الأشعة تحت الحمراء، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:32 | 2023-05-10
11:09 | 2023-05-10
11:00 | 2023-05-10
05:00 | 2023-05-10
04:39 | 2023-05-10
02:56 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website