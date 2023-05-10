31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
اليكم مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر
Lebanon 24
10-05-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه Xiaomi لتنافس فيه أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Redmi Note 12R Pro سيأتي بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (24001080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.
Advertisement
وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فجاءت ثنائية العدسة بدقة (48+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه وهي قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية.
وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات التحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر الأشعة تحت الحمراء، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ مهم من مصرف لبنان عن "الدولارات".. ما الذي كُشِف مؤخراً؟
Lebanon 24
أمرٌ مهم من مصرف لبنان عن "الدولارات".. ما الذي كُشِف مؤخراً؟
15:32 | 2023-05-09
09/05/2023 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أورانج ضيق.. جمال نادين نسيب نجيم حديث الجمهور في قطر شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بفستان أورانج ضيق.. جمال نادين نسيب نجيم حديث الجمهور في قطر شاهدوا كيف بدت (صور)
02:37 | 2023-05-10
10/05/2023 02:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ الكورة وإستنفارٌ للجيش.. شخصٌ يقتلُ أحد أقربائه!
Lebanon 24
جريمة تهزّ الكورة وإستنفارٌ للجيش.. شخصٌ يقتلُ أحد أقربائه!
13:32 | 2023-05-09
09/05/2023 01:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:42 | 2023-05-10
10/05/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقالٌ إسرائيلي عن الأسد والسعودية و "حزب الله".. ما قيلَ فيه ليس عادياً أبداً!
Lebanon 24
مقالٌ إسرائيلي عن الأسد والسعودية و "حزب الله".. ما قيلَ فيه ليس عادياً أبداً!
16:05 | 2023-05-09
09/05/2023 04:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:32 | 2023-05-10
بين مساء اليوم وصباح الغدّ... عواصف مغناطيسية قويّة ستضرب الأرض!
11:09 | 2023-05-10
تحذير خطير بشأن الهواتف... إليكم هذا الخبر المهمّ
11:00 | 2023-05-10
"غوغل" تطلق منصة ذكاء اصطناعي ثورية
05:00 | 2023-05-10
من بينها نظام لغوي ضخم.. غوغل تطلق منصة ذكاء اصطناعي ثورية في مؤتمرها للمطورين
04:39 | 2023-05-10
واتساب يُطلق ميزة ينتظرها الجميع.. ما هي؟
02:56 | 2023-05-10
مزايا جديدة ومتقدمة يطرحها "تويتر"... ما هي؟
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
10/05/2023 19:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
10/05/2023 19:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
10/05/2023 19:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact