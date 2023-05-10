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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تطلق منصة ذكاء اصطناعي ثورية
Lebanon 24
10-05-2023
|
11:00
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كشف تقرير استعدادات شركة غزغل لإطلاق مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الشركة للمطورين I/O 2023، من بينها نظام لغوي ضخم يحمل اسم PaLM 2 ويدعم 100 لغة.
ووفقاً لما نشره موقع CNBC الإخباري، فإن جوجل تستعد للكشف عن نموذجها اللغوي الأحدث PaLM 2، والذي يحمل اسماً كودياً Unified Language Model، ويعد الجيل الثاني من نموذجها اللغوي الضخم PaLM والذي أطلقته لأول مرة في شباط 2022.
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وسيقدم الجيل الجديد قدرات فائقة للتعامل مع مهام البرمجة والكتابة وكذلك العمليات الحسابية.
ومن المتوقع أن تُصدر غوغل مفهوم جديد لأنظمتها الذكية ومزايا منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وهو "مساعدة الأشخاص على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة"، بما في ذلك "التجارب الغامرة" على متن منصتها Bard المنافسة لـ"Chat GPT" والتي أطلقتها غوغ ل في شباط الماضي.
المصدر: الشرق
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