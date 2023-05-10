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تكنولوجيا وعلوم

قريباً... "واتساب" يطلق ميزة ينتظرها الجميع

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:00
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يختبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب حاليًا ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها، ويُجري مطورو التطبيق المزيد من التعديلات عليها استعدادًا لإطلاقها في وقت قريب.

ويجري اختبار ميزة تعديل الرسائل في واتساب بعد إرسالها منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن، إذ تشير التقارير إلى دخول الميزة إلى المراحل الأخيرة في عملية التطوير، وذلك قبل إطلاقها لكافة المستخدمين.
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وأدخل مطورو واتساب تغييرًا على ميزة تعديل الرسائل رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة، حيث ستظهر نافذة منبقة للمستخدم تفيد بأن الرسالة عُدلت بنجاح بعد إتمام التعديل.

ولاحظ كذلك مستخدمو النسخة التجريبية من التطبيق على الحاسوب "واتساب ويب" أن الميزة بالفعل بدأت في الظهور لديهم مثل تطبيق الهاتف المحمول التجريبي.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب إمكانية التعديل على الرسائل بعد إرسالها للطرف الآخر في المحادثات الفردية أو داخل مجموعات الدردشة، على أن يكون ذلك في غضون 15 دقيقة فقط بعد إرسالها، وإلا لن يتمكن بعدها المستخدم من تعديلها.

وتمثل الميزة خيارًا بديلًا أمام المستخدمين إذا رأوا أن الرسالة التي أرسلوها غير مناسبة أو تحتوي على أخطاء إملائية على سبيل المثال، عوضًا عن حذف الرسالة أو إرسال رسالة أخرى للتصحيح.

يُذكر أن أي رسالة يجري تعديلها سوف تكون موسومة بكلمة "مُعدلة" أو "Edited" حتى يعلم جميع أطراف المحادثة أن الرسالة قد عُدلت بعد الإرسال.

وتُعتبر هذه الميزة إحدى أكثر المزايا التي ينتظرها مستخدمو واتساب، وقد بات إطلاقها وشيكًا الآن بعد طول الفترة التجريبية.

وقامت ميتا – الشركة الأم للتطبيق – بإطلاق ميزة تشغيل حساب واتساب على أكثر من هاتف في وقت واحد في الفترة الأخيرة، كما تختبر مزايا أخرى ممهمة مثل إمكانية نقل المحادثات من هاتف لآخر بشكل مباشر عبر الواي فاي دون إجراء نسخ احتياطي.
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