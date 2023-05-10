"ناسا" تنشر صورا لكويكب اقترب من الأرض

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حصل علماء الفلك على صور رادارية تفصيلية أولى لكويكب 2006 HV5 الذي اقترب نهاية نيسان الماضي من الأرض إلى مسافة قياسية في خلال الـ100 عام الماضية.وقد ساعدت تلك الصور الرادارية العلماء على تدقيق قطر هذا الجرم السماوي وتحديد شكله. (روسيا اليوم)