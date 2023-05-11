Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أول هاتف قابل للطي من "غوغل".. ما هي مواصفاته وسعره؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1065772-638194197266475842.jpg
Doc-P-1065772-638194197266475842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "غوغل" خلال مؤتمر I/O 2023، عن هاتفها الجديد القابل للطي "بكسل فولد".

وفي العرض التقديمي لهاتف "بكسل فولد"، قالت "غوغل" إنه أنحف جهاز قابل للطي في الأسواق.

وبفضل ميزة "Split View"، سيتمكن المستخدمون من العمل على تطبيقات متعددة في وقت واحد عند فتح الهاتف.
Advertisement

ويأتي الهاتف بخياري تخزين، بسعة 128 و256 غيغابايت، وفقما ذكر تقرير لموقع "سي إن بي سي".

وعرض "بكسل فولد" بمقاس 5.8 بوصات، وبمقاس جهاز لوحي 7.6 بوصات عندما يُفتَح، بشاشة تعمل بدقة 2208 في 1840 بكسل "أوليد".

ويدعم الهاتف معالجا من نوع "تينزور جي 2"، ويزن 10 أونصات، ولديه "المفصل الأكثر متانة بالهواتف القابلة للطي، وفق الشركة.

وتدوم بطارية الهاتف مدة 24 ساعة بالنسبة للاستخدام العادي، ويأتي مع منصة للشحن، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

وبالنسبة لكاميرا الهاتف الذي يبلغ ثمنه 1799 دولارا، فهي بدقة 48 ميغابكسل بالنسبة للخلفية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:04 | 2023-05-11
16:00 | 2023-05-11
11:00 | 2023-05-11
08:00 | 2023-05-11
06:02 | 2023-05-11
05:00 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website