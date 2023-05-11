أول هاتف قابل للطي من "غوغل".. ما هي مواصفاته وسعره؟

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كشفت شركة "غوغل" خلال مؤتمر I/O 2023، عن هاتفها الجديد القابل للطي "بكسل فولد".وفي العرض التقديمي لهاتف "بكسل فولد"، قالت "غوغل" إنه أنحف جهاز قابل للطي في الأسواق.وبفضل ميزة "Split View"، سيتمكن المستخدمون من العمل على تطبيقات متعددة في وقت واحد عند فتح الهاتف.ويأتي الهاتف بخياري تخزين، بسعة 128 و256 غيغابايت، وفقما ذكر تقرير لموقع "سي إن بي سي".وعرض "بكسل فولد" بمقاس 5.8 بوصات، وبمقاس جهاز لوحي 7.6 بوصات عندما يُفتَح، بشاشة تعمل بدقة 2208 في 1840 بكسل "أوليد".ويدعم الهاتف معالجا من نوع "تينزور جي 2"، ويزن 10 أونصات، ولديه "المفصل الأكثر متانة بالهواتف القابلة للطي، وفق الشركة.وتدوم بطارية الهاتف مدة 24 ساعة بالنسبة للاستخدام العادي، ويأتي مع منصة للشحن، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.وبالنسبة لكاميرا الهاتف الذي يبلغ ثمنه 1799 دولارا، فهي بدقة 48 ميغابكسل بالنسبة للخلفية. (سكاي نيوز)