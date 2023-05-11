Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كوريا الجنوبية تطلق عدة أقمار صناعية الشهر الجاري

Lebanon 24
11-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1065781-638194215060047385.jpg
Doc-P-1065781-638194215060047385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية أن بلادها تستعد لإطلاق دفعة من الأقمار الصناعية في أيار الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "يستكمل المهندسون والعلماء الكوريون الجنوبيون الاستعدادات للإطلاق الثالث لصاروخ Nuri الفضائي، الصاروخ من المفترض أن يطلق إلى الفضاء في 24 أيار الجاري، وسيحمل إلى مدارات الأرض قمر NEXTSat-2 وسبعة أقمار صناعية صغيرة أخرى".
Advertisement

وأضاف البيان "الإطلاق الثالث لصاروخ Nuri سيكون مهما لأن هذ المرة هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ لإطلاق أقمار صناعية حقيقية وليس نماذج لأقمار صناعية.. قمر NEXTSat-2 الذي سيحمله هذا الصاروخ أيضا هو قمر علمي يزن 180 كلغ، تم تطويره من قبل مؤسسة تابعة للمعهد الكوري الوطني للعلوم والتكنولوجيا.. ولأول مرة ستشارك شركة Hanwha Aerospace الخاصة في الإشراف على عملية إطلاق والتحكم بقمر صناعي كوري جنوبي".

وحول الموضوع قال الخبير في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء كو جونغ هوان:" إن عمليتي الإطلاق الأولى والثانية لصواريخ Nuri  أجريتا للتحقق من خصائص وآلية عمل هذه الصواريخ وتسجيل بيانات مساراتها وحركتها، العملية القادمة ستكون مختلفة تماما وسيشرف عليها معهدنا ". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:04 | 2023-05-11
16:00 | 2023-05-11
11:00 | 2023-05-11
08:00 | 2023-05-11
06:02 | 2023-05-11
05:00 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website