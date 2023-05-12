31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أبرزها الرد على الرسائل النصية.. مميزات جديدة لهواتف "أندرويد"
Lebanon 24
12-05-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة غوغل عن ميزتين جديدتين للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، إحداهما تسمح بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل النصية، والأخرى تسهل إنشاء خلفيات للشاشة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Advertisement
وأوضحت الشركة الأميركية، في بيان، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "I/O 2023" الذي يعقد بمقر المجموعة في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، أن ميزة "Magic Compose" تتيح الرد على الرسائل النصية داخل تطبيق "Google Messages" باستخدام مجموعة من الردود المُعدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحلل سياق المحادثة، مع إمكانية التحكم في طريقة وأسلوب ونبرة الرد.
وقدمت غوغل ميزة جديدة لإنشاء خلفيات أكثر تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي "AI Wallpaper"، ويمكن استخدامها بعدد محدود من الكلمات لإنشاء صور الخلفية.
وكشفت غوغل عن ميزة "Cinematic Wallpaper" التي تتيح إمكانية إضافة حركة إلى خلفية قفل الشاشة، بحيث تظهر وكأنها متحركة عند تحريك الهاتف للأمام والخلف أو عند فتح قفل الشاشة.
وأعلنت غوغل أيضاً عزمها طرح مجموعة من المزايا مع إصدار "أندرويد 14" القادم لإضافة شخصية المستخدم على قفل شاشة هاتفه، من خلال إمكانية التحكم في الاختصارات المستخدمة باستمرار على الشاشة لتسهيل إطلاقها دون الحاجة لفتح الهاتف، إلى جانب إمكانية التحكم في شكل وتصميم الخط المستخدم للإشعارات وأي نصوص، وكذلك تصميم عرض الساعة والتاريخ.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
06:17 | 2023-05-11
11/05/2023 06:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
16:00 | 2023-05-11
11/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:20 | 2023-05-12
لأصحاب علامة التوثيق على تويتر.. خدمة جديدة لكم
00:36 | 2023-05-12
ليندا ياكرينو.. تعرفوا على السيدة التي اختارها ماسك لادارة تويتر
23:00 | 2023-05-11
تحذير... لماذا لا يجب شحن الهاتف أثناء وضع الغلاف الواقي؟
16:04 | 2023-05-11
مديرة تنفيذية لـ"تويتر" بدلاً من ماسك.. والأخير يعلن منصبه الجديد
16:00 | 2023-05-11
كوريا الجنوبية تطلق عدة أقمار صناعية الشهر الجاري
16:00 | 2023-05-11
أول هاتف قابل للطي من "غوغل".. ما هي مواصفاته وسعره؟
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 11:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 11:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 11:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact