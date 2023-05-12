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تكنولوجيا وعلوم

أبرزها الرد على الرسائل النصية.. مميزات جديدة لهواتف "أندرويد"

Lebanon 24
12-05-2023 | 02:00
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كشفت شركة غوغل عن ميزتين جديدتين للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، إحداهما تسمح بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل النصية، والأخرى تسهل إنشاء خلفيات للشاشة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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وأوضحت الشركة الأميركية، في بيان، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين "I/O 2023" الذي يعقد بمقر المجموعة في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، أن ميزة "Magic Compose" تتيح الرد على الرسائل النصية داخل تطبيق "Google Messages" باستخدام مجموعة من الردود المُعدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحلل سياق المحادثة، مع إمكانية التحكم في طريقة وأسلوب ونبرة الرد.

 وقدمت غوغل ميزة جديدة لإنشاء خلفيات أكثر تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي "AI Wallpaper"، ويمكن استخدامها بعدد محدود من الكلمات لإنشاء صور الخلفية.

وكشفت غوغل عن ميزة "Cinematic Wallpaper" التي تتيح إمكانية إضافة حركة إلى خلفية قفل الشاشة، بحيث تظهر وكأنها متحركة عند تحريك الهاتف للأمام والخلف أو عند فتح قفل الشاشة.

 وأعلنت غوغل أيضاً عزمها طرح مجموعة من المزايا مع إصدار "أندرويد 14" القادم لإضافة شخصية المستخدم على قفل شاشة هاتفه، من خلال إمكانية التحكم في الاختصارات المستخدمة باستمرار على الشاشة لتسهيل إطلاقها دون الحاجة لفتح الهاتف، إلى جانب إمكانية التحكم في شكل وتصميم الخط المستخدم للإشعارات وأي نصوص، وكذلك تصميم عرض الساعة والتاريخ.

المصدر: الشرق
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