31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
نموذح جديد لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد من "OpenAI"
Lebanon 24
12-05-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة "OpenAI" النقاب عن نموذجها الأحدث "Shap-E" الذي يسمح بإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد 3D عبر الأوامر النصية، وهي نفس الطريقة التي يعمل بها نموذج الشركة لإنشاء الصور ثنائية الأبعاد DALL-E.
وأوضحت الشركة في بيان، أن "شاب إي" هو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مشروط ينشئ مجسمات ثلاثية الأبعاد، بعد تدريبه على مزيج من تصميمات ثلاثية ونموذج الانتشار الشرطي.
Advertisement
ويعتبر هذا البرنامج المجاني أكثر صعوبة في التثبيت والإعداد من المنصة الشهيرة "ChatGPT" إذ تحتاج عملية التشغيل إلى خبرة برمجية لدى المستخدم بعد تحميل النموذج من منصة GitHub مجاناً والوصول إليه على تطبيق Microsoft Paint 3D.
وذكر أفرام بيلتش، رئيس تحرير موقع "Tom’s Hardware"، أن عملية التثبيت والتشغيل استغرقت 8 ساعات، معتبراً أن الشركة تقدم القليل من الإرشادات بشأن عملية التشغيل.
وأضاف أنه تمكن من استخدام النموذج الجديد في تحويل أنواع مختلفة من الصور إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، مثل الصور المتحركة "GIF"، كما استخدم الخاصية التي تتيح للمستخدمين تحميل صورة "2D" وتحويلها إلى "3D".
وأشار بيلتش إلى أن الذين يحاولون تثبيت النموذج وإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد، يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن النموذج يستهلك الكثير من موارد النظام من جهاز الكمبيوتر، ما يؤثر على أدائه مع المهام الأخرى.
ويتوافق النموذج الجديد للعمل مع وحدات معالجة الرسومات من شركة "نيفيديا" فقط، ويتطلب وحدات معالجة مركزية عالية الأداء، كي يتمكن المستخدم من إنشاء المجسمات ثلاثية الأبعد في غضون دقائق.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
16:00 | 2023-05-11
11/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتفاصيل تكشف ما حدث!
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتفاصيل تكشف ما حدث!
11:22 | 2023-05-11
11/05/2023 11:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش في "كازينو لبنان" بعد إقفال أبوابه.. ما القصّة؟
Lebanon 24
الجيش في "كازينو لبنان" بعد إقفال أبوابه.. ما القصّة؟
16:22 | 2023-05-11
11/05/2023 04:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-05-12
ماذا رصد العلماء على ارتفاع 70 ألف قدم في الغلاف الجويّ؟
02:20 | 2023-05-12
لأصحاب علامة التوثيق على تويتر.. خدمة جديدة لكم
02:00 | 2023-05-12
أبرزها الرد على الرسائل النصية.. مميزات جديدة لهواتف "أندرويد"
00:36 | 2023-05-12
ليندا ياكرينو.. تعرفوا على السيدة التي اختارها ماسك لادارة تويتر
23:00 | 2023-05-11
تحذير... لماذا لا يجب شحن الهاتف أثناء وضع الغلاف الواقي؟
16:04 | 2023-05-11
مديرة تنفيذية لـ"تويتر" بدلاً من ماسك.. والأخير يعلن منصبه الجديد
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact