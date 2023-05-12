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تكنولوجيا وعلوم

نموذح جديد لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد من "OpenAI"

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:00
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كشفت شركة "OpenAI" النقاب عن نموذجها الأحدث "Shap-E" الذي يسمح بإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد 3D عبر الأوامر النصية، وهي نفس الطريقة التي يعمل بها نموذج الشركة لإنشاء الصور ثنائية الأبعاد DALL-E.

وأوضحت الشركة في بيان، أن "شاب إي" هو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مشروط ينشئ مجسمات ثلاثية الأبعاد، بعد تدريبه على مزيج من تصميمات ثلاثية ونموذج الانتشار الشرطي.
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ويعتبر هذا البرنامج المجاني أكثر صعوبة في التثبيت والإعداد من المنصة الشهيرة "ChatGPT" إذ تحتاج عملية التشغيل إلى خبرة برمجية لدى المستخدم بعد تحميل النموذج من منصة GitHub مجاناً والوصول إليه على تطبيق  Microsoft Paint 3D.

وذكر أفرام بيلتش، رئيس تحرير موقع "Tom’s Hardware"، أن عملية التثبيت والتشغيل استغرقت 8 ساعات، معتبراً أن الشركة تقدم القليل من الإرشادات بشأن عملية التشغيل.

وأضاف أنه تمكن من استخدام النموذج الجديد في تحويل أنواع مختلفة من الصور إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، مثل الصور المتحركة "GIF"، كما استخدم الخاصية التي تتيح للمستخدمين تحميل صورة "2D" وتحويلها إلى "3D".

وأشار بيلتش إلى أن الذين يحاولون تثبيت النموذج وإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد، يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن النموذج يستهلك الكثير من موارد النظام من جهاز الكمبيوتر، ما يؤثر على أدائه مع المهام الأخرى.

ويتوافق النموذج الجديد للعمل مع وحدات معالجة الرسومات من شركة "نيفيديا" فقط، ويتطلب وحدات معالجة مركزية عالية الأداء، كي يتمكن المستخدم من إنشاء المجسمات ثلاثية الأبعد في غضون دقائق.
المصدر: الشرق
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