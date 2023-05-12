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تكنولوجيا وعلوم

لأصحاب علامة التوثيق على تويتر.. خدمة جديدة لكم

Lebanon 24
12-05-2023 | 02:20
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سمحت شركة تويتر، للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولا بخدمة الرسائل المشفرة.

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي، التي يملكها ويديرها، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الخدمة متاحة حاليا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.
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ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثماني دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا.

وقالت الشركة في منشور على مدونة "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".
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