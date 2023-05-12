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تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من ظهور هجمات إلكترونية خطيرة!

Lebanon 24
12-05-2023 | 23:00
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حذّر خبراء التقنية في روسيا من ظهور برمجيات خبيثة بدأت ترسل إلى العديد من الشركات والمؤسسات.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها شركة " F.A .С.СT" المتخصصة في أمن البيانات فإن موظفي بعض الشركات والمؤسسات في روسيا بدأوا مؤخرا بتلقي رسائل وهمية على بريدهم الإلكتروني، وهذ الرسائل تستخدم في تنفيذ هجمات إلكترونية خطيرة مثل هجمات الفدية وغيرها.
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وأشار الخبراء إلى "أن موظفي عدة شركات في روسيا تلقوا في 10 أيار الجاري رسائل وهمية بدت وكأنها مرسلة من المديرية الرئيسية للمفوضية العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، ومن عنوان بريد وهمي هو mail@voenkomat-mil[.]ru، واحتوت هذه الرسائل على دعوات لمراجعة خدمة التجنيد وضمت ملفات ZIP فيها برمجيات خبيثة يمكن استعمالها في الهجمات الإلكترونية مثل هجمات DarkWatchman RAT".

ونوه الخبراء إلى أن الهجمات الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا من المحتمل أن تستخدم لاختراق بيانات الشركات والمؤسسات، وقد تستهدف البنوك والمؤسسات الصناعية والتجارية والشركات المختلفة. (روسيا اليوم)
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