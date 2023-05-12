عطل أصاب "فيسبوك"... مستخدمون واجهوا هذه المشكلة

واجه تطبيق "فيسبوك" خللاً، حيث قام بإرسال طلبات صداقة تلقائياً لكل الحسابات التي يقوم الحساب بزيارتها.



في حين أفاد مستخدمو نظام "اندرويد" انهم واجهوا هذه المشكلة. اما مستخدمو نظام "iOS"، فلم يبلغوا بعد عن هذا العطل التقني.