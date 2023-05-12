31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رادار لبنان24
عطل أصاب "فيسبوك"... مستخدمون واجهوا هذه المشكلة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-05-2023
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
واجه تطبيق "فيسبوك" خللاً، حيث قام بإرسال طلبات صداقة تلقائياً لكل الحسابات التي يقوم الحساب بزيارتها.
في حين أفاد مستخدمو نظام "اندرويد" انهم واجهوا هذه المشكلة. اما مستخدمو نظام "iOS"، فلم يبلغوا بعد عن هذا العطل التقني.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: خلل تقني بمنظومة القبة الحديديةحال دون اعتراض الصاروخ الذي أصاب المبنى في رحوفوت أمس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلل تقني بمنظومة القبة الحديديةحال دون اعتراض الصاروخ الذي أصاب المبنى في رحوفوت أمس
12/05/2023 19:25:29
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تروج لإعلانات الواقع المعزز داخل مقاطع Reels على إنستغرام وفيسبوك
Lebanon 24
"ميتا" تروج لإعلانات الواقع المعزز داخل مقاطع Reels على إنستغرام وفيسبوك
12/05/2023 19:25:29
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيسبوك" يواجه انتقادات بشأن حماية خصوصية الأطفال
Lebanon 24
"فيسبوك" يواجه انتقادات بشأن حماية خصوصية الأطفال
12/05/2023 19:25:29
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرتان كنديتان لم تنجحا في الإقلاع من السودان وتعودان بسبب خلل فني
Lebanon 24
طائرتان كنديتان لم تنجحا في الإقلاع من السودان وتعودان بسبب خلل فني
12/05/2023 19:25:29
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رادار لبنان24
تكنولوجيا وعلوم
فيسبوك
خلل
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
16:00 | 2023-05-11
11/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش في "كازينو لبنان" بعد إقفال أبوابه.. ما القصّة؟
Lebanon 24
الجيش في "كازينو لبنان" بعد إقفال أبوابه.. ما القصّة؟
16:22 | 2023-05-11
11/05/2023 04:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها... وتكشف: "هيدا عمري" (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها... وتكشف: "هيدا عمري" (صور)
14:46 | 2023-05-11
11/05/2023 02:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمُ مرشح للرئاسة يتقدّم.. "التيار" و "القوات" لا يُعارضان طرحه!
Lebanon 24
إسمُ مرشح للرئاسة يتقدّم.. "التيار" و "القوات" لا يُعارضان طرحه!
13:06 | 2023-05-11
11/05/2023 01:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-05-12
"وحش غير مرئي"... علماء يحلون لغز ثقب أسود ماذا كشفوا بشأنه؟
08:00 | 2023-05-12
ماذا رصد العلماء على ارتفاع 70 ألف قدم في الغلاف الجويّ؟
05:00 | 2023-05-12
نموذح جديد لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد من "OpenAI"
02:20 | 2023-05-12
لأصحاب علامة التوثيق على تويتر.. خدمة جديدة لكم
02:00 | 2023-05-12
أبرزها الرد على الرسائل النصية.. مميزات جديدة لهواتف "أندرويد"
00:36 | 2023-05-12
ليندا ياكرينو.. تعرفوا على السيدة التي اختارها ماسك لادارة تويتر
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 19:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact