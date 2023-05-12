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تكنولوجيا وعلوم

بعد "أزمة ارسال طلبات الصداقة".. نصائح مهمة لمستخدمي "فيسبوك"

Lebanon 24
12-05-2023 | 23:18
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خلال الساعات الماضية، اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من عطل فني ضرب الموقع، اذ يرسل الموقع نفسه طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص.
 
ولهذه الغاية، قدم خبيران في أمن المعلومات نصائح لمستخدمي موقع "فيسبوك" بهدف حماية خصوصيتهم، في حال استمرار العطل لمدة أو تكراره.
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ولفت خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات محمود فرج في حديث لـ سكاي نيوز عربية إلى أن التحديثات الدورية التي يقوم بها "فيسبوك" تتسبب في مشاكل تقنية غير مقصودة.
ونتيجة ذلك الخلل تحدث عملية "إرسال طلبات الصداقة" عند بحث مستخدم أو دخوله إلى حساب الصفحة الشخصية لمستخدم آخر، ويتم وقتها "تفعيل خاصية إضافة صديق" تلقائيا.
بدوره، أكد استشاري الابتكار والتحول الرقمي محمد خليف أن ما حدث "عطل قابل للإصلاح" نتيجة التحديثات، أما إن استمر ذلك العطل فيعني حدوث مشاكل تتعلق بالخصوصية، لأن "المنصة ليس من حقها إرسال طلب صداقة بالنيابة عن المستخدم".

ويلقي هذا التحديث الضوء على "ثغرة" قد تسمح بحدوث فوضي تتعلق بمدي أمان المنصة.


الحل أمام المستخدمين

لحماية الخصوصية، يقدم الخبيران لمستخدمي "فيسبوك" هذه النصائح:

• عدم محاولة البحث عن أشخاص غير معروفين.

• مراجعة الأصدقاء على حسابك الشخصي لمعرفة إذا كنت استقبلت صديقا بالخطأ أم لا.

• حذف أي شخص لم تكن تعرفه.

• يجب على الأشخاص الذين تلقوا طلبات صداقة عدم قبولها لعدم الوقوع في مشكلة اختراق الحساب.

• ضرورة متابعة تغير اتفاقيات الخصوصية الخاصة باستخدام المنصات بصفة عامة من حين لآخر. (سكاي نيوز)
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