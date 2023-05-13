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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتساب" قريباً.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-05-2023 | 05:00
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كشف موقع "WABetaInfo" المهتم بأخبار "واتساب" أن تطبيق المراسلة الفورية يختبر حاليًا ميزة جديدة تُسمى "القنوات" أو "Channels"، تتيح إمكانية إرسال الرسائل لعدد كبير من المستخدمين، على آيفون وأندرويد.
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سوف تتيح هذه الميزة إمكانية إرسال الرسائل لعدد غير محدود من المتابعين المنضمين إلى القناة مع الحفاظ على الخصوصية، وهذا بمعنى أن متابعي القناة لن يكون بمقدورهم معرفة رقم هاتف مالكي القناة.
وستكون القنوات عامة ومتاحة لجميع المستخدمين للانضمام إليها على الأرجح، لذا فقد لا تكون الرسائل فيها مشفرة بخاصية التشفير التام "End-to-end Encryption" كما هو الحال دائمًا في التطبيق.
وسوف يمتلك مالكو القنوات فقط القدرة على إرسال الرسائل داخل القنوات، في حين أن باقي الأعضاء سوف تصلهم الرسائل فقط، وربما تتيح لهم بعض الخيارات للتفاعل مع الرسائل.


وسوف يتيح واتساب أيضًا إمكانية البحث عن القنوات والوصول إليها من خلال المعرّف المميز لها.
وتشبه هذه الميزة بشكل كبير ميزة القنوات الموجودة في تطبيق المراسلة الفورية المنافس "تليغرام"، والموجودة فيه منذ عام 2015، ويبدو أن ميتا الشركة الأم لواتساب سوف تنقل ميزة القنوات من ناحية الاسم وآلية العمل كما هي من "تليغرام".
وقد يتم عرض التحديثات الواردة من القنوات بجانب الحالات في التبويب نفسه، وقد يتم نقلها لتكون موجودة داخل صندوق الرسائل بجانب المحادثات الأخرى.

وتختلف قنوات تيليغرام عن المجموعات، إذ تتيح المجموعات تبادل الرسائل بين الأعضاء الموجودين داخل المجموعة، وهناك سقف للأعضاء داخل المجموعة الواحدة لا يتعدى 1024 عضوًا في المجموعة.

حاليًا، ميزة القنوات في واتساب تحت التجربة، وستُطلَق لاحقًا للجمهور بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية. (العربية)
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