إنتبهوا.. شريحة ذكية تُزرع في الدماغ ستُحدث طفرة بعالم الأجهزة المزروعة

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تمكن علماء صينيون من تطوير شريحة ذكية تُزرع في الدماغ وتستطيع أن تقرأ ما يدور في عقل الإنسان ومن ثم تُصدر أوامرها إلى ذراع آلية بالحركة وتنفيذ الأوامر، وهو ما يُمكن أن يحدث طفرة في عالم الأجهزة المزروعة في جسد الإنسان أو القابلة للارتداء.والشريحة الدماغية الذكية زرعها العلماء الصينيون في عقل أحد القرود واستطاعت أن تؤدي عملها بنجاح، تمهيداً لزراعتها في عقل إنسان، حيث مكّنت القرود من التحكم في الذراع الآلية باستخدام عقولهم، وهو ما يشكل تطوراً بالغ الأهمية في مجال علاج الأمراض التي تسبب إعاقة حركية للبشر.وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، إن باحثين في جامعة نانكاي أعلنوا عن هذا الإنجاز في 5 ايار الحالي، وأشادوا به باعتباره إنجازاً من شأنه تحسين حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.ويحول الكمبيوتر الدماغي إشارات مخطط كهربية الدماغ (EEG) إلى تعليمات تحكم الحيوان للتنقل في الجهاز مع توصيل الطعام.ولم تتم مراجعة البحث من قبل العلماء الأقران، كما لم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل، حيث إنها متاحة فقط في بيان على موقع الجامعة.وهذه التجربة هي نتيجة أخرى تم الحصول عليها على أساس التجربة التداخلية السابقة بين الدماغ والكمبيوتر، وتم التعرف على إشارة (EEG) والتقنيات الأساسية الأخرى. كما شاركت الجامعة صورة الفريق الذي يجري عملية جراحية على القرد أثناء خضوعه لعملية زرع دماغ. وكان القرد المخدر مستلقيا على طاولة حيث يرى الأطباء شاشة توضح الإجراء.ونشر الباحثون "واجهة الدماغ والحاسوب التداخلية التي طورها فريق البروفيسور دوان فنغ، من خلال الجراحة التداخلية، والتي تربط مستشعر EEG التدخلي بجدار أوعية دماغ القرد ويمكنه جمع إشارات EEG داخل الجمجمة دون حج القحف". (العربية)