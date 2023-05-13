Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكتشف خللاً في الميكروفون عند استخدام واتس آب

Lebanon 24
13-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1066649-638196121950705627.jpg
Doc-P-1066649-638196121950705627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت غوغل إنها اكتشفت خللاً في نظام أندرويد سبب إشعارات عن الخصوصية غير صحيحة، وبدا كأن واتس آب، يصل إلى ميكروفون الجهاز حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تعمل على إصلاح الخطأ  في بنظام أندرويد وليس بـ “واتس آب”. 
Advertisement
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر مهندس يعمل في تويتر لقطات شاشة ادعى فيها أن واتس آب، يصل إلى ميكروفون هاتفه، ويستخدمه حتى أثناء نومه. ودفعت لقطات الشاشة العديد من المستخدمين، بما في ذلك رئيس تويتر، إيلون ماسك، إلى الرد على التغريدة قائلاً، إن الوصول إلى الميكروفون من واتس آب كان غريباً. 
وفي تغريدة منفصلة، قالت واتس آب، إنها كانت على اتصال بمهندس تويتر الذي أبلغ عن المشكلة. وأشارت إلى أن الخطأ في نظام أندرويد، وطالبت غوغل بالتحقق منه ومعالجته، وفق موقع “غادجيتس ناو”.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-05-14
00:53 | 2023-05-14
23:00 | 2023-05-13
15:31 | 2023-05-13
14:00 | 2023-05-13
11:00 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website