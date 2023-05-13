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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تكتشف خللاً في الميكروفون عند استخدام واتس آب
Lebanon 24
13-05-2023
|
16:00
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قالت غوغل إنها اكتشفت خللاً في نظام أندرويد سبب إشعارات عن الخصوصية غير صحيحة، وبدا كأن واتس آب، يصل إلى ميكروفون الجهاز حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.
وقال متحدث باسم الشركة إنها تعمل على إصلاح الخطأ في بنظام أندرويد وليس بـ “واتس آب”.
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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر مهندس يعمل في تويتر لقطات شاشة ادعى فيها أن واتس آب، يصل إلى ميكروفون هاتفه، ويستخدمه حتى أثناء نومه. ودفعت لقطات الشاشة العديد من المستخدمين، بما في ذلك رئيس تويتر، إيلون ماسك، إلى الرد على التغريدة قائلاً، إن الوصول إلى الميكروفون من واتس آب كان غريباً.
وفي تغريدة منفصلة، قالت واتس آب، إنها كانت على اتصال بمهندس تويتر الذي أبلغ عن المشكلة. وأشارت إلى أن الخطأ في نظام أندرويد، وطالبت غوغل بالتحقق منه ومعالجته، وفق موقع “غادجيتس ناو”.
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