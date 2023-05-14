8 نقاط يتفوق بها "بارد" على "شات جي بي تي"

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أعلنت غوغل عن طرح أوسع لبرنامج بارد، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما جعله متاحاً لأكثر من 180 دولة.وأعلن عملاق البحث أيضاً أن بارد يدعم الآن الكورية واليابانية وسيحصل قريباً على دعم لأكثر من 40 لغة، بما في ذلك الهندية. أحد الأسباب التي تجعل غوغل تحاول دفع بارد هو منافستها لـ "شات جي بي تي".وبحسب ما ورد تسبب روبوت الدردشة الذي أنشأته شركة OpenAI في دق غوغل ناقوس الخطر، وسط مخاوف بشأن مستقبل محرك البحث الخاص بها.وكشفت غوغل بعد ذلك النقاب عن بارد، روبوت المحادثة الخاص بها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.وفيما يلي نلقي نظرة على بعض المهام التي يمكن لـ بارد القيام بها، ولكن لا يمكن لـ شات جي بي تي ذلك، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر:استخدام الإنترنت للبحثلا يسمح شات جي بي تي حالياً للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت، بينما يستخدم بارد الإنترنت للبحث عن إجابات لأسئلتك. ويسمح هذا لـ بارد بالإجابة على أسئلتك بمزيد من المعلومات.التكامل مع جيميلكشفت غوغل أن بارد سيتم دمجه مع جيميل، مما يتيح لك كتابة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة في مناسبات مختلفة في التطبيق مباشرة. في حين أن شات جي بي تي غير متكامل حالياً مع أي تطبيقات بريد إلكتروني.التصدير بسهولة إلى محرر مستندات غوغل وجيميلبالإضافة إلى التكامل القادم مع جيميل، يسمح لك بارد بالفعل بتصدير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطته إلى جيميل ومحرّر مستندات غوغل. ويسهل عليك استخدام المحتوى الذي تنشئه. وأثناء استخدام شات جي بي تي، ستتمكن فقط من نسخ المحتوى.المطالبات الصوتيةمثل معظم تطبيقات غوغل، يمكنك استخدام المطالبات الصوتية لطرح الأسئلة على بارد، وهو أمر غير ممكن حالياً مع شات جي بي تي. وتسهل المطالبات الصوتية العمل، خاصة عند تعدد المهام، حيث يمكنك طرح الأسئلة دون كتابة.تقديم أحدث المعلوماتنظرًا لأن بارد متصل بالإنترنت، يمكنه تزويدك بمعلومات محدثة. من ناحية أخرى، فإن شات جي بي تي يقتصر على الأحداث حتى أيلول 2021، وهذا يجعل بارد أداة أفضل لكل من المحترفين والطلاب، حيث يمكنك الحصول على أحدث المعلومات.تلخيص صفحات الويبفائدة أخرى يقدمها بارد نظراً لاتصاله بالإنترنت وهي القدرة على تلخيص صفحات الويب. ونظراً لأن بارد متصل بالإنترنت، يمكنك تلخيص صفحات الويب بسرعة من خلال مشاركة الرابط. ومع ذلك، لا يمكن لـ شات جي بي تي الاتصال بالإنترنت، وسيتعين عليك نسخ ولصق المحتوى الذي ترغب في تلخيصه.الترميزيدعم بارد أكثر من 20 لغة برمجة، ويمكنه شرح البرامج فقط باستخدام رابط إليها. وبينما يعد شات جي بي تي جيداً أيضاً في الترميز، إلا أنه لا يمكنه شرح البرامج إذا قمت بتوفير ارتباط لها.البحث عن نتائج البحث المتعلقة بموضوعكبالإضافة إلى الإجابة على سؤالك، يوفر لك بارد عمليات بحث متعلقة بموضوعك. وهذا يسهل عليك متابعة البحث ويمنحك فكرة عما تبحث عنه. هذه منطقة أخرى يتخلف فيها شات جي بي تي حالياً.