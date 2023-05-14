31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خرائط غوغل تضيف ميزة جديدة إلى العرض الشامل
Lebanon 24
14-05-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عززت خرائط غوغل ميزة العرض الشامل من خلال عنصر جديد يتيح استكشاف المسار بطريقة جديدة.
وتعتمد الميزة على أداة العرض المجسم الأساسية، التي أعلنتها غوغلفي العام الماضي، التي تستخدم رؤية الكمبيوتر وتقنية الذكاء الاصطناعي لدمج مليارات صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية للحصول على نموذج رقمي للعالم يمكن استكشافه بتفاصيله.
Advertisement
ووصف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، الميزة بـ "طريقة جديدة تماماً" لمشاهدة الرحلة أثناء عرض الميزة خلال كلمته الرئيسية يوم الأربعاء.
وتوضح ميريام دانيال من خرائط غوغل في منشور مدونة أن الميزة تتضمن أيضاً شريط تمرير زمني لمعرفة المزيد عن جودة الهواء خلال اليوم، وشكل المسار على الأرجح وفقاً لتوقعات الطقس، للاستعداد بشكل صحيح للرحلة.
وسيطرح العرض الشامل في الأشهر المقبلة، بداية بأمستردام، وبرلين، ودبلن، وفلورنسا ولاس فيغاس، ولندن، ولوس أنجليس، ونيويورك، وميامي، وباريس، وسياتل، وسان فرانسيسكو، وسان خوسيه، وطوكيو، والبندقية، حسب ديجيتال تريندز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
13:12 | 2023-05-13
13/05/2023 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجهولٌ كاد يذبحُ مواطناً في جونيه.. ما حصل داخل تاكسي "غير متوقع"!
Lebanon 24
مجهولٌ كاد يذبحُ مواطناً في جونيه.. ما حصل داخل تاكسي "غير متوقع"!
12:44 | 2023-05-13
13/05/2023 12:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كسرَ رقماً قياسياً بين الدول العربية.. اكتشفوا ماذا حصل قبل شهرين؟
Lebanon 24
لبنان كسرَ رقماً قياسياً بين الدول العربية.. اكتشفوا ماذا حصل قبل شهرين؟
14:00 | 2023-05-13
13/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أمني خطير يهدد لبنان.. نائب "حزب الله" يحذر بشدّة!
Lebanon 24
أمرٌ أمني خطير يهدد لبنان.. نائب "حزب الله" يحذر بشدّة!
07:00 | 2023-05-13
13/05/2023 07:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية
09:49 | 2023-05-13
13/05/2023 09:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:30 | 2023-05-14
كروية أم مسطحة؟.. دليل جديد للإجابة على السؤال المثير للجدل
05:48 | 2023-05-14
بعد أشهرٍ... هكذا ستُصبح الهواتف الذكيّة
05:00 | 2023-05-14
8 نقاط يتفوق بها "بارد" على "شات جي بي تي"
03:38 | 2023-05-14
صوره أثارت ضجة… هل تزوج ماسك من الروبوت كاتانيلا؟
00:53 | 2023-05-14
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
23:00 | 2023-05-13
أبل تطلق نظارة الواقع المختلط خلال أسابيع.. هذه تفاصيلها
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
14/05/2023 13:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
14/05/2023 13:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
14/05/2023 13:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact