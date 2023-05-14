خرائط غوغل تضيف ميزة جديدة إلى العرض الشامل

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عززت خرائط غوغل ميزة العرض الشامل من خلال عنصر جديد يتيح استكشاف المسار بطريقة جديدة.وتعتمد الميزة على أداة العرض المجسم الأساسية، التي أعلنتها غوغلفي العام الماضي، التي تستخدم رؤية الكمبيوتر وتقنية الذكاء الاصطناعي لدمج مليارات صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية للحصول على نموذج رقمي للعالم يمكن استكشافه بتفاصيله.ووصف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، الميزة بـ "طريقة جديدة تماماً" لمشاهدة الرحلة أثناء عرض الميزة خلال كلمته الرئيسية يوم الأربعاء.وتوضح ميريام دانيال من خرائط غوغل في منشور مدونة أن الميزة تتضمن أيضاً شريط تمرير زمني لمعرفة المزيد عن جودة الهواء خلال اليوم، وشكل المسار على الأرجح وفقاً لتوقعات الطقس، للاستعداد بشكل صحيح للرحلة.وسيطرح العرض الشامل في الأشهر المقبلة، بداية بأمستردام، وبرلين، ودبلن، وفلورنسا ولاس فيغاس، ولندن، ولوس أنجليس، ونيويورك، وميامي، وباريس، وسياتل، وسان فرانسيسكو، وسان خوسيه، وطوكيو، والبندقية، حسب ديجيتال تريندز.