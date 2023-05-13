قبيل ساعات من بدء الانتخابات التركية.. اجراءات من تويتر وماسك يبرر

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أعلن موقع التدوين "تويتر" حظر بعض المحتوى في تركيا قبيل الانتخابات الرئاسية التي تكتسي بأهمية كبيرة في البلاد وخارجها.ولم يوضح "تويتر" ما هو المحتوى الذي حظر في تركيا ولا مَن هي الجهة التي طلبت الحظر، بحسب موقع "فوربس" الأميركي.وذكر حساب "تويتر" المختص بالشؤون الحكومية العالمية أنه "استجابة للعملية القانونية وضمانا أن يكون تويتر متوفرا للناس في تركيا، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا".وأضاف أنه أبلغ أصحاب الحسابات المعنية بالقرار الجديد، مشيرا إلى أن المحتوى المحظور في تركيا سيكون متوفرا في بقية أنحاء العالم.