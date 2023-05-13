أبل تطلق نظارة الواقع المختلط خلال أسابيع.. هذه تفاصيلها

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن شركة أبل تخطط للكشف عن أحد أكثر منتجاتها غير التقليدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين القول إن المنتج هو عبارة عن نظارة الواقع المختلط، ستجمع بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي في جهاز واحد.وأضاف الأشخاص المطلعون على المشروع إن المستخدمين الذين سيرتدون نظارة الواقع المختلط، في مجال الألعاب مثلا، سيتمكنون من تجربة عوالمهم الافتراضية من خلال الشاشة في النظارات، ويمكنهم أيضا رؤية العالم المادي من حولهم في نفس الوقت بفضل كاميرات خارجية.ومن المرجح أن يتم إطلاق النسخة التجريبية للمنتج الجديد في مؤتمر آبل السنوي للمطورين الذي سيعقد في يونيو القادم.وأشار أشخاص مطلعون على سلاسل توريد آبل إنه من غير المتوقع أن يتم تسليم الوجبة الأولى من نظارة الواقع المختلط لمعظم المستخدمين حتى الخريف على أقرب تقدير.وقال أشخاص مطلعون على تطوير المنتج إن بعض موظفي وموردي آبل تساءلوا عما إذا كان يمكن تأخير الطرح لأبعد من ذلك في ظل وجود بعض تحديات تتعلق بالإنتاج ودمج بعض البرامج الجديدة بنظارة الواقع المختلط.وبينت الصحيفة إن سعر النظارة الجديدة سيبلغ ثلاثة آلاف دولار، أي بنحو ضعفي سعر نظارات الواقع الافتراضي المتوفرة حاليا من الشركات المنافسة مثل ميتا (فيسبوك) وغيرها.