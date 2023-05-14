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تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" تطلق أدوات إعلانية تعمل بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
14-05-2023
|
16:00
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أطلقت شركة "ميتا" مجموعة من الأدوات الإعلانية الجديدة تسمح للمعلنين بإنشاء نصوص لحملاتهم الترويجية وتصميم خلفيات مميزة تتناسب مع صور منتجاتهم، باستخدام الأوامر النصية.
وذكرت الشركة، في بيان، أن الأدوات الجديدة تسمح للمعلن بإنشاء أشكال متنوعة من المحتوى النصي، لتتناسب مع مختلف فئات الجمهور، حتى يتمكن المعلن من توصيل رسالة حملته الترويجية بشكل سليم.
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وأضافت أنه على مستوى تصميم الصور، فإن المعلن سيتمكن من تصميم إصدارات مختلفة لمنتجاته، والتحكم في تصميم خلفيتها بما يناسب مختلف الأذواق.
وأشارت الشركة إلى أن الأدوات الجديدة والتي تسمى "AI Sandbox" توفر ميزة التحكم في قطع الصور، بحيث يصبح من السهل تصميمها بأبعاد تتناسب مع طبيعة الأجهزة المستهدفة بالإعلانات.
وأوضحت أن أبعاد صور الحملة التي تستهدف أجهزة الحاسب تختلف عن تلك التي تستهدف الظهور على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكذلك لتتناسب مع أشكال المحتوى المختلفة من المقاطع القصيرة والقصص والمنشورات التقليدية على "فيسبوك" و"إنستغرام".
ولفتت إلى أن الأدوات الجديدة متاحة لعدد محدود من المعلنين، على أن يتم توسيع نطاق الإتاحة للمزيد من المعلنين بحلول يوليو المقبل.
وقال المدير التقني بالشركة، أندرو بوزورث، إن "ميتا" تعمل على إضافة تلك المزايا إلى المزيد من المنتجات الإعلانية، حتى يستفيد منها كل المعلنين لديها.
المصدر: الشرق
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