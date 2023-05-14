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تكنولوجيا وعلوم
"ChatGPT" ينجح في اختبار المجلس الأميركي للأشعة
Lebanon 24
14-05-2023
|
23:00
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أفادت دراسة نشرتها دورية الجمعية الأميركية لطب الأشعة "راديولوجي"، بأن أحدث إصدارات برنامج المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" اجتاز بنجاح اختباراً يُشبه تماماً اختبار المجلس الأميركي للأشعة.
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واختبار المجلس الأميركي للأشعة، الذي يُطلق عليه "البورد الأميركي"، هو أحد الامتحانات التي تُقيّم معرفة وكفاءة وخبرة الأفراد، الذين يسعون للحصول على شهادة أو تخصص في مجال الأشعة.
وتدار الاختبارات عادة من قبل المنظمات المهنية أو المجالس المسؤولة عن تنظيم واعتماد أخصائيي الأشعة، ويكون الغرض من الاختبار تقييم فهم المرشح لموضوعات الأشعة المختلفة، بما في ذلك أساليب التصوير، وعلم التشريح، وعلم الأمراض، والتفسير الشعاعي، والمهارات الإجرائية، وإدارة المريض.
و"CHAT GPT" عبارة عن أداة محادثة للذكاء الاصطناعي، تستخدم نموذج التعلّم العميق للتعرف على الأنماط والعلاقات بين الكلمات في بيانات التدريب الواسعة الخاصة به لإنشاء استجابات شبيهة بالبشر بناءً على موجه، ولكن نظراً لعدم وجود مصدر مُوحد في بيانات التدريب الخاصة به، يمكن للأداة إنشاء ردود غير صحيحة من الناحية الواقعية.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة راجيش بهايانا، وهو أخصائي أشعة في جامعة "ميديكال إميجنبج" بمدينة تورنتو الكندية، إن استخدام نماذج اللغة الكبيرة مثل (ChatGPT) "ينفجر وسيزداد"، مشيراً إلى أن البحث الجديد "يوفر نظرة ثاقبة لأداء (ChatGPT) في سياق الأشعة، ويسلط الضوء على الإمكانات المذهلة لنماذج اللغة الكبيرة، إلى جانب القيود الحالية التي تجعلها غير موثوقة".
وأشار بهايانا إلى أن "ChatGPT" هو أحد أكثر تطبيقات المستهلك نمواً في التاريخ، ويتم دمج برامج الدردشة المماثلة في محركات البحث الشهيرة مثل "جوجل" التي يستخدمها الأطباء والمرضى للبحث عن المعلومات الطبية.
المصدر: الشرق
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