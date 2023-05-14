Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ChatGPT" ينجح في اختبار المجلس الأميركي للأشعة

Lebanon 24
14-05-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1066970-638197060488710812.png
Doc-P-1066970-638197060488710812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دراسة نشرتها دورية الجمعية الأميركية لطب الأشعة "راديولوجي"، بأن أحدث إصدارات برنامج المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" اجتاز بنجاح اختباراً يُشبه تماماً اختبار المجلس الأميركي للأشعة.
Advertisement

واختبار المجلس الأميركي للأشعة، الذي يُطلق عليه "البورد الأميركي"، هو أحد الامتحانات التي تُقيّم معرفة وكفاءة وخبرة الأفراد، الذين يسعون للحصول على شهادة أو تخصص في مجال الأشعة. 

وتدار الاختبارات عادة من قبل المنظمات المهنية أو المجالس المسؤولة عن تنظيم واعتماد أخصائيي الأشعة، ويكون الغرض من الاختبار تقييم فهم المرشح لموضوعات الأشعة المختلفة، بما في ذلك أساليب التصوير، وعلم التشريح، وعلم الأمراض، والتفسير الشعاعي، والمهارات الإجرائية، وإدارة المريض.

و"CHAT GPT" عبارة عن أداة محادثة للذكاء الاصطناعي، تستخدم نموذج التعلّم العميق للتعرف على الأنماط والعلاقات بين الكلمات في بيانات التدريب الواسعة الخاصة به لإنشاء استجابات شبيهة بالبشر بناءً على موجه، ولكن نظراً لعدم وجود مصدر مُوحد في بيانات التدريب الخاصة به، يمكن للأداة إنشاء ردود غير صحيحة من الناحية الواقعية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة راجيش بهايانا، وهو أخصائي أشعة في جامعة "ميديكال إميجنبج" بمدينة تورنتو الكندية، إن استخدام نماذج اللغة الكبيرة مثل (ChatGPT) "ينفجر وسيزداد"، مشيراً إلى أن البحث الجديد "يوفر نظرة ثاقبة لأداء (ChatGPT) في سياق الأشعة، ويسلط الضوء على الإمكانات المذهلة لنماذج اللغة الكبيرة، إلى جانب القيود الحالية التي تجعلها غير موثوقة".

وأشار بهايانا إلى أن "ChatGPT" هو أحد أكثر تطبيقات المستهلك نمواً في التاريخ، ويتم دمج برامج الدردشة المماثلة في محركات البحث الشهيرة مثل "جوجل" التي يستخدمها الأطباء والمرضى للبحث عن المعلومات الطبية.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:15 | 2023-05-14
16:00 | 2023-05-14
14:00 | 2023-05-14
11:00 | 2023-05-14
09:30 | 2023-05-14
08:00 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website