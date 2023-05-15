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تكنولوجيا وعلوم

شركة vast الأميركية تخطط لإطلاق أول محطة فضائية تجارية

Lebanon 24
15-05-2023 | 02:00
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تخطط شركة Vast الأميركية بالتعاون مع شركة سبيس إكس لإطلاق أول محطة فضائية تجارية مأهولة في العالم عام 2025 .


ووفقا للمعلومات المنشورة، سيحمل صاروخ النقل الثقيل فالكون-9 الذي تنتجه شركة سبيس إكس هذه المحطة التي سيطلق عليها اسم Haven-1 (الملاذ) إلى مدارها في الفضاء.
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وبعد ذلك، ستلتحم بوحدة أكبر للمحطة Vast- 1 التي هي حاليا قيد التطوير. ويبلغ الطول الإجمالي للمحطة الكاملة حوالي 100 متر.
جيد ماكاليب المدير العام لشركة Vast، قال: "يسر Vast أن تبدأ المشوار بإطلاق أول محطة فضائية تجارية في العالم هي Haven-1 وطاقمها الأول Vast-1".

وتخطط الشركتان لاستخدام مركبات Crew Dragon التي تنتجها شركة سبيس إكس في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية التجارية، الذين يمكنهم قضاء مدة لا تزيد عن 30 يوما فيها. (روسيا اليوم)
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