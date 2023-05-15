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تكنولوجيا وعلوم

إنتاج "أيفون 15" قد يتأخّر عن الموعد المحدّد.. لهذا السبب

Lebanon 24
15-05-2023 | 05:00
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كشف موقع "أبل إنسايدر" أن إنتاج هاتف "أيفون 15" قد يواجه تأخيرات بسبب مشكلات إنتاج مستشعر الكاميرا المكدّس بدقة 48 ميغابكسل، على أن يُقدّم الهاتف
في أيلول المقبل، ثم يتم إطلاقه للبيع في نفس الشهر أو بعد ذلك بوقت قصير.
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مع ذلك، أشار "أبل إنسايدر" إلى أن التعديل في الكاميرا في هاتفي "أيفون 15" و"15 بلاس" قد يؤدّي إلى وصول الطُرز في وقت متأخّر عن الموعد المحدّد.
 
 
وبحسب الموقع، قد يستخدم الهاتفان مستشعراً ثلاثيّ التكديس لإحدى الكاميرات الخلفيّة، ممّا سيسمح بالتقاط المزيد من الضوء وإنتاج صورة ذات جودة أفضل.

 

وكانت الشائعات قد نفت سابقاً أن تتخلّى "أبل" عن أزرار الحالة الصلبة في هواتفها هذا العام، لكنّها رجّحت أن تعتمد على منفذ "USB-C" لشحن هواتفها، وذلك عملاً بقرار الاتحاد الأوروبي. (النهار)
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