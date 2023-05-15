يبلغ طوله نحو 4 أمتار.. الروبوت الثعبان ماذا سيفعل في زحل؟

كشفت وكالة "ناسا" عن روبوت "ثعبان" سيتم إرساله إلى إنسيلادوس، أحد أقمار زحل البالغ عددها 83 بحثا عن المياه.



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وتم تطوير الروبوت بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في اختبار جديد لروبوت على شكل ثعبان يمكنه التكيف مع ظروف الأسطح المختلفة واستكشاف الأجرام السماوية. ويبلغ طول الروبوت نحو 4 أمتار ويزن ما يقارب 100 كغ، وهو قادر على الانزلاق فوق التضاريس الصعبة باستخدام مقاطع دوارة، وبحسب ما ذكرت "نيويورك بوست".وتم تطوير الروبوت بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في اختبار جديد لروبوت على شكل ثعبان يمكنه التكيف مع ظروف الأسطح المختلفة واستكشاف الأجرام السماوية.

ويأمل الفريق في إرسال هذا الروبوت إلى الفضاء الخارجي للمساعدة على الإجابة عن السؤال القديم حول ما إذا كانت الحياة موجودة بعيدا عن الأرض.





وأشارت التقارير إلى أن نظام "مساح الحياة الخارجية في البيولوجيا الخارجية (Exobiology Extant Life Surveyor)، أو اختصارا EELS، هو عبارة عن روبوت يشبه الثعبان مصمم للمناورة من خلال التكوينات الصلبة والسائلة أثناء جمع العينات".

ويُعتقد أن السطح الجليدي للقمر إنسيلادوس أملس نسبيا، ودرجات حرارته أعلى من 300 درجة فهرنهايت تحت الصفر، بفضل بيانات مركبة فضائية فوياجر التي تعود إلى الثمانينيات.



وقالت وكالة الفضاء إنه إذا نجح البحث، فقد يؤدي إلى استكشاف أعمق للأجرام السماوية التي كانت تعد في يوم من الأيام بعيدة المنال. (العربية)