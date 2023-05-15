Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يبلغ طوله نحو 4 أمتار.. الروبوت الثعبان ماذا سيفعل في زحل؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1067144-638197476939956867.jpg
Doc-P-1067144-638197476939956867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وكالة "ناسا" عن روبوت "ثعبان" سيتم إرساله إلى إنسيلادوس، أحد أقمار زحل البالغ عددها 83 بحثا عن المياه.
ويبلغ طول الروبوت نحو 4 أمتار ويزن ما يقارب 100 كغ، وهو قادر على الانزلاق فوق التضاريس الصعبة باستخدام مقاطع دوارة، وبحسب ما ذكرت "نيويورك بوست".
Advertisement


وتم تطوير الروبوت بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في اختبار جديد لروبوت على شكل ثعبان يمكنه التكيف مع ظروف الأسطح المختلفة واستكشاف الأجرام السماوية.
 
ويأمل الفريق في إرسال هذا الروبوت إلى الفضاء الخارجي للمساعدة على الإجابة عن السؤال القديم حول ما إذا كانت الحياة موجودة بعيدا عن الأرض.


وأشارت التقارير إلى أن نظام "مساح الحياة الخارجية في البيولوجيا الخارجية (Exobiology Extant Life Surveyor)، أو اختصارا EELS، هو عبارة عن روبوت يشبه الثعبان مصمم للمناورة من خلال التكوينات الصلبة والسائلة أثناء جمع العينات".
ويُعتقد أن السطح الجليدي للقمر إنسيلادوس أملس نسبيا، ودرجات حرارته أعلى من 300 درجة فهرنهايت تحت الصفر، بفضل بيانات مركبة فضائية فوياجر التي تعود إلى الثمانينيات.

وقالت وكالة الفضاء إنه إذا نجح البحث، فقد يؤدي إلى استكشاف أعمق للأجرام السماوية التي كانت تعد في يوم من الأيام بعيدة المنال. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-05-15
05:00 | 2023-05-15
02:00 | 2023-05-15
23:15 | 2023-05-14
23:00 | 2023-05-14
16:00 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website