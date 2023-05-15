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منوعات

يعدون الآباء الذين لا ينجبون بتوفير رضّع لهم.. تجارة خطيرة عبر "فيسبوك"!

Lebanon 24
15-05-2023 | 16:00
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أظهرت مشاهد في كاميرا المراقبة امرأة تحمل رضيعا بعمر السنتين، تحاول ركوب سيارة أجرة، في نفس الوقت، كان الأمن في مقاطعة حسين داي بالجزائر قد تلقى بلاغا من أب بفقدان رضيعه.
 
 
ووثقت الكاميرا مشهد المرأة المشتبه فيها فتم تتبعها ومحاولة الإيقاع بها، وبعد مدة قصيرة، لمحها أحد أعوان الأمن في بلدية القبة بالعاصمة ليتم توقيفها.
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وبحسب بيان مصالح الأمن الوطني، وبعد القبض على المشتبه بها، واستجوابها تبين أنها ليست الوحيدة في العملية، ليتم اقتحام منزل شقيقها وزوجته، حيث كان يحتجز الرضيع الصغير، ليتم القبض عليهم وإلحاقهم بالمشتبه بها الأولى.


وبحثت تحريات الأمن في خيوط القضية، ليتبين أن الشبكة تستغل موقع "فيسبوك"، من أجل وعود للآباء الذين لا ينجبون لتوفير رضع لهم.

وأحدثت عملية اختطاف الرضيع جدلا على مواقع التواصل، ليعود الحديث عن قضايا اختطاف الأطفال والعقوبات، كما أشاد رواد مواقع التواصل بالأمن وسرعته في كشف خيوط القضية.
المصدر: العربية نت

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