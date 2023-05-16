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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تتحرك لكشف صور "الذكاء الاصطناعي" المزيفة.. هذا جديدها

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:00
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أعلنت "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل عن تطوير أدوات جديدة من أجل الحد من الصور المزيفة، خصوصًا مع الانتشار السريع للمواد المزيفة المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
 
وكسفت الشركة أن الأداة الأولى التي أطلقتها باسم "عن هذه الصورة" أو " About this image"، تزود المستخدمين بمعلومات أكثر، مثل متى نشرت الصورة أو صورة شبيهة لها لأول مرة على غوغل، أو على الإنترنت بشكل عام.
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واوضحت "ألفابت" أن الهدف من الأداة مساعدة المستخدمين على الوصول إلى المصدر الأصلي للصور، ووضع أي صورة في سياقها الصحيح وكشف أي زيف يمكن أن تكون قدمته مؤسسة إخبارية بشأنها.
كما تعتزم غوغل تمييز أو وضع إشارة على كل صورة صُنعت بواسطة أدوات الشركة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وستعمل مع المنصات الأخرى على ضمان إضافة نفس هذه الإشارة على الملفات الشبيهة.
وتتعاون غوغل مع مؤسستي "ميد جيرني" و"شاتر ستوك"، وتسعى إلى ضمان أن تظهر نتائج البحث عن المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي تكون مرفقة بإشارة إلى أنها مصنوعة بتلك التقنية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة صورًا كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن الكثير من المستخدمين لم يدركوا أنها ليست حقيقية.

وشملت تلك الصور شخصيات شهيرة مثل البابا فرانسيس والملك تشارلز الثالث بجانب صور لشخصيات عادية، لكنها انتشرت بشكل كبير على أنها حقيقية.

 
ويثير الذكاء الاصطناعي مخاوف كبيرة في شأن استخدامه البيانات الشخصية واستغلالها، بجانب نشر الأخبار المزيفة على الإنترنت. (الحرة)
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