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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تسمح بربط هواتف آيفون بحواسيب "ويندوز".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-05-2023 | 05:00
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن أحدث إصدار من برنامج "فون لينك" (Phone Link) لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام "ويندوز 11″ (Windows 11) يمكنه الآن تلقي الإشعارات وإرسال الرسائل النصية والرد على المكالمات من هواتف آيفون.
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و"فون لينك" هو تطبيق طورته مايكروسوفت للحواسيب التي تعمل بنظام "ويندوز 10" فما فوق.
 
 
ويتيح هذا التطبيق ربط هواتف المستخدمين التي تعمل بنظام أندرويد بالحاسوب والوصول إلى الصور الموجودة على هواتفهم والرد على مكالمات الهاتف والوصول إلى الرسائل وغيرها من خلال الحاسوب.
 
ووفقًا لتقرير في موقع "ذا فيرج" (The Verge)، ينقص برنامج "فون لينك" العديد من الميزات المتوفرة في برامج "آبل" مثل رسائل "آبل"، ويعمل من خلال البلوتوث، ويتطلب من "آيفون" تثبيت تطبيق "لينك تو ويندوز" (Link to Windows) من "مايكروسوفت" قبل البدء باستخدامه.
يتلقى جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام "ويندوز" ويتوفر فيه برنامج "فون لينك" إشعارات من جهاز "آيفون" الخاص بالمستخدم ويعرض الرسائل التي ترد عليه، ولكنه لا يستطيع استقبال وقراءة الرسائل الجماعية من خلال برنامج "آي مسج" (iMessage) المتاح في آيفون ولا يسمح للمستخدمين بإرسال الصور أو مقاطع الفيديو.
ويمكن لـ"فون لينك" عرض الرسائل التي يرسلها أو يستقبلها فقط، لذلك لن يرى المستخدم الذي أرسل بعض الرسائل النصية على هاتفه هذا الجزء من سجل رسائله في تطبيق "فون لينك". (الجزيرة)
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