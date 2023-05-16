Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلل "طلبات الصداقة" على "فيسبوك".. من يتحمل المسؤولية؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1067534-638198496001406266.png
Doc-P-1067534-638198496001406266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر العطل الجديد الذي أصاب فيسبوك عقب إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي، منصات التواصل الاجتماعي. وأطلق رواد فيسبوك اسم "الأبديت" الجديد على هذا العطل.

وبمجرد دخولِ الشخص لملف مُستخدِم آخر يتم إرسالُ طلب صداقة تلقائي، دون إذن المستخدِم الثاني.
Advertisement

وتسبب العطل التقني الذي أصاب الفيسبوك في غضب المستخدِمين خاصة أنه اخترق جُزءا من الخصوصية بالشكل الذي خالف ميثاق الارتباط بمنصة الفيسبوك. كم أثار هذا العطل تكهناتٍ حول اعتباره عطلا تقنيا أو نتيجةَ اختراق أمني.

وقال الخبير في تكنولوجيا المعلومات، المهندس عمر سامي إنّ "هذا الخلل ليس الأول من نوعه في فيسبوك، فالمستخدمون يشكون عدة اضطرابات بين الفينة والأخرى".

وأضاف: "في وقت سابق، قال مستخدمون لفيسبوك إنهم فوجئوا بعرض أخبار شخصيات لا يتابعونها على المنصة".

وقال: "هذه المشاكل أدت إلى حالة من انعدام الثقة بين الموقع والمستخدمين".

وتابع: "الشركة عزت ما حصل إلى ارتباك ناجم عن تحديث، لكن "ميتا" مطالبة بتوخي المزيد من الحرص والحذر في مثل هذه الحالات".

وقال: "هناك أسئلة تثار اليوم حول سبب إقدام فيسبوك بإدخال تعديلات على ملفات المستخدمين، التي تعد ذات خصوصية عالية".

وأضاف: "ثمة من يرى أن الشركة تقوم بهذا الأمر لأجل مزيد من الاختراق لخصوصية المستخدمين، سواء لزيادة الإعلانات أو الدفاع عن نفسها أمام الوحش الجديد القادم وهي منصة "تيك توك". (سكاي نيوز)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-05-16
05:00 | 2023-05-16
02:00 | 2023-05-16
23:00 | 2023-05-15
16:00 | 2023-05-15
15:29 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website