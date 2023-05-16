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تكنولوجيا وعلوم
"أتوم" تزيح الستار عن سيارتها الجديدة... ما هي ميزاتها؟
Lebanon 24
16-05-2023
|
14:00
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كشفت شركة "ATOM" الروسية النقاب عن سياراتها الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر السيارات الكهربائية تميزا من حيث التصميم والنواحي التقنية.
وأشارت الشركة إلى أن سيارتها الجديدة التي أسهم في تصميمها خبراء من روسيا وإيطاليا صنعت لتأتي بأبعاد مثالية لتكون مركبة مريحة وعملية للقيادة داخل المدن، ولتتميز من حيث التصميم الخارجي والداخلي.
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وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك مزود بانحناءات مميزة تمنح المركبة ملامح القوة وتجعلها انسيابية بنفس الوقت، كما تزينت واجهتها الأمامية بخطوط إضاءة ومصابيح LED مميزة التصميم.
وجاءت بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، بعرض 178 سم، وارتفاع 165 سم، وجهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 18 إنشا، أما أبوابها فصممت لتفتح بشكل متعاكس لجعل عملية دخول وخروج ركاب المقاعد الخلفية مريحة.
وتميّزت هذه السيارة من حيث تصميمها الداخلي إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، وحصلت على مقود مميز الشكل مجهز بشاشة بمكن من خلالها التحكم بجميع مزايا المركبة ومراقبة محيطها عبر الكاميرات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستجهز بأفضل منظومات الأمان، وكاميرات مثبتة على كامل محيطها لتوفير رؤية محيطية للهيكل، إضافة إلى متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وجهّزتها "ATOM" بمحركات كهربائية تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 7 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 170 كلم/سا، وبطارية تكفيها لقطع 500 كلم بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)
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